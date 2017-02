JEDVA ČEKAMO DA POČNE VRIŠTATI: Pogledajte kako je Rihanna utjelovila Marion Crane

Pjevačica je zvijezda serije Bates Motel u kojem glumi kultnu ulogu Marion Crane koju u u Hitchcockovu Psihu glumi Janet Leigh.

Objavljen je trailer za seriju Bates Motel u kojem će glumiti slavna Rihanna.

Bates Motel je preteča filma Psiho iz 1960. godine te prikazuje život Normana Batesa i njegove majke Norme prije događajka koji su prikazani u hitu Alfreda Hitchcocka.



Radnja se odvija u izmišljenom gradiću White Pine Bayu u Oregonu, za razliku od filma koji je smješten u gradiću Fairvale u Kaliforniji. Serija započinje smrću Normina supruga, nakon čega ona kupuje motel.

Peta sezona u kojoj glumi Rihanna počinje se prikazivati 20. veljače i imat će deset epizoda. Ova sezona bi trebala prikazati događaje iz originalnog Hitchcockovog filma, a sve počinje nakon Normine smrti.

Rihanna će se ove godine pojaviti i u filmu Luca Bessona Valerian and the City of a Thousand Planets, a trenutno snima Oceanovih osam s Cate Blanchett, Sarom Paulson i Sandrom Bullock, koji će biti prikazan 2018. godine.