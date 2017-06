‘JEDINICA ZA FOXA, LIK JE KATAFUCKINGSTROFA!’ Gledatelji ‘Zvijezda’ zgađeni, razočarani i užasnuti ponašanjem žirija

Popularni talent show ‘Zvijezde’ privukao je brojnu publiku, no čini se da gledatelji imaju problema sa žirijem, naročito jednim njegovim članom.

Na službenoj Facebook stranici emisije mogu se pročitati svakakvi komentari, neki okrutniji čak i od članova žirija. U nastavku možete pročitati samo neke od oštrih komentara koji se uglavnom koncentriraju na Foxa i Maju:

‘Jedinica zbog Foxa….lik je katafuckingstrofa, di ste njega izvukli iz naftalina, dečku nije dao glas jer ima punđu, kakve su to spike, to je diskriminacija….jel on pogledao sebe kako izgleda prije snimanja?? Fox srami se…. Tko je uopće Fox?? Koja je poplava njega izbacila na svijetlo dana?? Nisam od njega čuo ni jedan jedini konkretni komentar, baljezgari sebi u bradu i glumi “facu”….nije kompetentan da komentira ikoga i išta…Maja, tko je ona??Morati ću stvarno malo uguglati te dvije spodobe da vidim tko su i sto su i po čemu zaslužuju biti u žiriju ovakvog jednog show-a….Jedini koji valjaju su Massimo i Remi, ostali članovi žirija UŽAS nad UŽASIMA….Sramota….’





‘Mene samo smeta ova Maja..ko je ona uopće? Kako se u žiriju pored ikona ka šta su Massimo i Toni može nac neka nebitna i sitna kvazi Zvizdica Maja koja da je imalo dobra ostala bi u Teškoj Industriji a ne nakon jedne snimljene pisme ošla u solo vode..wtf,šta ona misli da će nju neko slušat..ukratko jedino mi je ona onako bezvezna sa svojim komentarima tipa daj jaja brate…ako već želi bit faca nek onda kaže onako muški..daj brale nemaš muda za to i ala’

‘Katastrofa na entu. Od super koncepta emisije, vi ste napravili BIG, BIG SHIT ! Hrvati uvijek izmišljaju toplu vodu ! Čemu mijenjati ono što je na Pinku već pokazalo izvrsne rezultate. Uništili ste zvjezdice debilnim žirijem,a ovo s glupim audicijama,ismijavanjem kandidata,a tek ovo timovi, a,b krug, a ako ste mislili s Foxom podići gledanost…hm,zaje..ste se . Kao i u zvjezdicama ne kužim zašto stavljate ne kompetentne ljude u njega !… jadno , jadno !’

‘Nakon što sam mislila da ste dno postigli zlostavljanjem dječice u šou Zvjezdice, ove Zvijezde su još gore. Skoro u svakoj emisiji stavili ste jedan do dva klauna koji su vrlo često bili i intelektualno oštećeni. Ne znam što je smiješno i postoji li uopće publika kojoj je to lijepo za gledati kad se Fox ismijava nekom tko očito ne razumije i ima intelektualne teškoće. Još jadnije što u sprdanju sudjeluje Maja kao bivša natjecateljica RTL-ovog showa i to smatra jedinim uspjehom u svom životu. Ona dana s kandidatima kada pjevaju govori o emociji a poslušajte samo jedan od njenih malobrojnih uradaka. Stvarno degutantan show. Sliku popravlja Remi i Massimo, a čak i Toni se trudi biti pozitivan. Jadno za gledati. Foxove izjave bi lako mogle doći i na raspravu pravobranitelja različitih vrsta.’