IZNENAĐENJE U FINALU ‘NIKAD NIJE KASNO’: Bobi doveli bratića kojeg nije vidjela 20 godina!

Od 36 kandidata koji su se natjecali u showu Nikad nije kasno, njih 12 doguralo je do velikog finala, a tko će slaviti, doznat ćemo večeras. Tončiju Huljiću, stalnom članu žirija, večeras će se pridružiti Petar Grašo i Nina Badrić kako bi mu pomogli donijeti odluku o kandidatu koji je kroz sve nastupe pokazao najviše.

Večer otvara energična Sonja Gojak koja će već svojim outfitom izazvati lavinu komentara. Darus Despot u finalu je odlučio pjevati veliki hit Željka Joksimovića, dok je Boba Milušić poželjela otpjevati svoju himnu, pjesmu I will survive. Produkcija je za Bobu pripremila i iznenađenje – dovest će joj bratića kojeg nije vidjela već 20 godina.

Regina Roslaniec Bavčević žiri je odlučila osvojiti izvedbom jednog talijanskog klasika, a Darko Cerniar odabrao je Toma Jonesa. Osim toga, Darko će oduševiti i imitacijom Elvisa Presleya.





Snježana Demarin odlučila se za Vanninu pjesmu Daj mi jedan dobar razlog, a Irma Zrničić odabrala je pjesmu Jadranke Stojaković. Roker Vladimir Matica ovoga puta igrao je na domaći rock, pjesmu Bitanga i princeza, a Goran Bubalo odabrao je pjesmu Apokalipso za koju kaže da je pjesma koju uvijek rado pjeva. Krešimir Baričević odabrao je You raise me up, dok će večerašnje finale zatvoriti Bruno Zebić sa simboličnom Laku noć, svirači.

Napetosti u finalu neće nedostajati, a start emisije je u 22:50 na RTL-u!