IZBAČENI KANDIDATI DOBILI NOVU PRILIKU: Samo jedna natjecateljica se uspjela vratiti u ‘Život na vagi’

Goran je izgubio samo 1,5 kg te se tako našao ispod crvene linije, koja znači da automatski napušta show. Nakon što se pozdravio s kandidatima, Marijana im je ipak priredila iznenađenje.

Naime, Goranu je poručila da ipak pričeka s odlaskom, a u show su se vratili stari kandidati: Ivana, Manuela, Gordan te Ljube, što je izazvalo opće oduševljenje. Kandidati povratnici dobili su novu šansu, a Goran mogućnost da ipak ostane. No, da bi se to dogodilo, Goran mora imati bolje rezultate od rezultata kandidata povratnika. A najbolji među vraćenim kandidatima potom će dobiti priliku ostati u showu i boriti se za finale.

Gordan je prvi stao na vagu koja je pokazala plus od 5,9 kilograma, a on je to opravdao činjenicom da je danima bio u krevetu te nije vježbao jer je imao temperaturu. Ljube je bila sljedeća na vagi, a ostvarila je gubitak od 4,1 kilogram te tako ostvarila bolji rezultat od svog supruga i time ga, zapravo, poslala kući.

Ivana je izgubila 1,2 kilogram, ali to nije bio dovoljan rezultat za ostanak u showu. Manuelin rezultat šokirao je i nju i sve kandidate – ona je, naime, u tjedan dana u vanjskom svijetu izgubila 6,8 kilograma i tako se ponovno vratila u show.



Nakon burnih eliminacija i povratka u kuću, kandidati kreću s odrađivanjem svog humanitarnog zadatka. Naime, dobili su sobni bicikl, a ovisno o tome koliko kilometara prijeđu donirat će se sredstva za udrugu „RTL pomaže djeci“, koja ove godine slavi 10 godina rada.

U posljednjem tjednu kandidati se trude odraditi što teže i duže treninge kako bi ostvarili što bolje rezultate, a kako im nije bilo trenera, Jelena i Manuela su preuzeli njihovu ulogu.

Kandidate je posljednji put u kući posjetio i psiholog Hrvoje, koji ih je suočio sa svim što ih čeka kad ih izađu van. Jedan od najvećih problema će biti kako odoljeti hrani koja će im biti svakodnevno servirana, a koja ih je i dovela do pretilosti. Jeleni je pokazao i kako je izgledao njezin put od početka showa do sada kako bi je motivirao za dalje, a svoj put je vidio i Tomislav, kojeg je bodrila seka Manuela.

No kandidate tek čeka najteži dio – moraju izboriti finale. Tko će u tome uspjeti, vidjet će se u novoj epizodi, u četvrtak u 20 sati na RTL-u!