IZABRALA GA I PUBLIKA I STRUKA: Zoran Šprajc najpopularniji i najbolji TV novinar

Zoran Šprajc, novinar RTL-a osvojio je ove godine nagradu za najpopularnijeg i najboljeg novinara u kategoriji TV – objavila je agencija za mjerenje učinaka komunikacije Media Net u subotu na 9. Weekend Media Festivalu koji se održava u Rovinju.

Media Net predstavila je po treći put rezultate istraživanja tko je najpopularniji, a tko najbolji novinar. Nagradu MediaNeta – za najpopularnijeg novinara ove godine osvojio je Zoran Šprajc, a među 15 najpopularnijih novinara prema ocjeni čitatelja i gledatelja ove godine našli su se i Mislav Bago, Ante Tomić, Saša Kopljar, Romina Knežić, Andrija Jarak, Aleksandar Stanković, Petar Pereža, Mislav Togonal, Boris Dežulović, Nino Raspudić, Ivana Paradžiković, Goran Milić, Mirjana Hrga, Ivana Petrović i Jelena Lovrić.

Ispitanici sami nominirali i birali

Nagradu Media Net ove je godine za kategoriju tisak osvojio Ante Tomić, a među top 10 našli su se i Nino Raspudić, Marko Biočina, Boris Dežulović, Jelena Lovrić, Sanja Modrić, Jurica Pavičić, Jagoda Marić, Boris Rašeta i Frenki Laušić.

Media NET je članica MCA grupe, najveće grupacije za praćenje i analizu medija u srednjoj i jugoistočnoj Europi koja okuplja regionalne kompanije specijalizirane za meedia intelligence – praćenje i analizu medija, istraživanje i savjetovanje za razvoj komunikacija.



“Anketni upitnici o najboljem/najpopularnijem novinaru imali su otvorena pitanja, što znači da nismo naveli niti jedno ime, već smo prepustili ispitanicima da sami navedu one koje smatraju najboljima. Od svakog ispitanika zatražili smo da navede tri televizijska i radijska novinara, te po tri novinara iz tiskovnih medija i internetskih portala. Dakle, apsolutno svi novinari, kolumnisti, autori i TV i radio osobe iz lokalnih i nacionalnih medija imali su priliku biti navedeni od strane opće i stručne javnosti”, rekla je Darja Kupinić-Guščić, jedna od osnivača i suvlasnica MCA grupe.

9. Weekend Media Festival otkriva ima li kreativna industrija izvozni potencijal

Svoje rekli stručnjaci, ali i obični građani

Budući da, nastavila je, “obični građani vrlo često ne razlikuju novinare od voditelja ili kolumnista, na listi će se naći i oni autori ili televizijska/radijska lica koja po profesiji nisu novinari, ali ih javnost tako percipira. U kategoriju najboljih novinara ušli su oni koje su izabrali stručnjaci, a u kategoriju najpopularnijeg oni koje su izabrali obični građani. Ovo je popularna nagrada koja nema nikakve druge pretenzije već da približi novinarsku struku običnim građanima i da pokaže novinarima kako ih njihova publika doživljava. Mislimo da je to za svakog autora važno”, ocijenila je.

Media Net je popularnost hrvatskih novinara ispitao metodom telefonske ankete koja je provedena od 12. do 15. rujna na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika, građana Hrvatske. Ispitanici su sami navodili imena novinara koje smatraju popularnima. U listi od 114 imena koja su ispitanici naveli, 30 je žena i 83 muškarca. Nagradu Media Net – za najboljeg i najpopularnijeg novinara ove godine ručno izradila Martina Kalčić, mlada umjetnica iz Rijeke.

Dodjeli je prethodilo predavanje na engleskome jeziku Magdalene Horanske, članice uprave MCA grupe i potpredsjednica međunarodne strukovne udruge media monitoring agencija FIBEP, na temu “Media intelligence and media markets in the region”.

NOVOST NA WEEKEND MEDIA FESTIVALU: Najvažnija digitalna nagrada ima novu kategoriju

Na WMF-u više od četiri tisuće sudionika

Ovogodišnji Weekend Media Festival , deveti po redu, okupio je u Rovinju vodeće ljude i stručnjake u komunikacijskom industrije i i poslovnom svijetu, a privukao je više od četiri tisuće sudionika, 550 novinara, 350 studenata s relevantnih fakulteta i 120 utjecajnih govornika iz cijeloga svijeta.

Posebno je zanimanje izazvalo predavanje prvog čovjeka Roc Nation Sports američke agencije za sportske talente Shawn Pecas Costnera, koji traži nove NBA talente u Hrvatskoj.

“NBA zvijezde tražimo diljem cijeloga svijeta, ali ispostavilo se da ih je mnogo upravo u Hrvatskoj. Volio bih pronaći neke značajne igrače koji se uklapaju u naše globalne smjernice, bilo je riječ o mlađim ili starijim kandidatima“, objavio je Pecas u Rovinju. Shawn Pecas Costner poručio je da se iza američkog sna krije naporan rad pa ga je upravo zbog toga moguće živjeti bilo gdje u svijetu.

Među najposjećenijim panelima Weekend Media Festivala bio je “Obrazovanje i budućnost”. Boris Jokić, bivši voditelj cjelovite kurikularne reforme poručio je da Hrvatska zadnjih 26 godina stoji na mjestu, škole su iz industrijskog doba, a učenici koji iz njih izlaze zaostaju za svojim vršnjacima u zemljama kao što su Poljska ili Estonija.

Žestoka rasprava razvila se između sudionika panela “Kuda ide televizija“. Panelisti su poručili da televiziji godinama predviđaju kraj, ali usprkos takvim prognozama, gledanost konstantno raste. Weekend Media Festival, najveći komunikacijski festivalu u jugoistočnoj Europi koji se organizira pod generalnim pokroviteljstvom Adris grupe, završava u nedjelju.

OD GLAZBE DO MEDIJA I PR-A: Važan festival otkriva veliki povratak radija, ali jamči i dobar provod