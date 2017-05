IZ KRAJNOSTI U KRAJNOST: Natali i Hrvoje priredili spektakl za nepce, a svejedno ispali iz natjecanja zbog nedosljednosti

Natali i Hrvoje se, unatoč visokim ocjenama koje su večeras zasluženo dobili za servirana jela, nisu uspjeli maknuti s dna bodovne tablice.

Nadomak polufinala simpatični par iz okolice Jastrebarskog nažalost napušta „Tri, dva, jedan – kuhaj!“. Prošli tjedan su za bod pobijedili Katarinu i Ozanu i ostali u showu, dok je ovaj tjedan bod razlike presudio njima. A posluženo jelo je bilo odlično!

„Što se tiče srnećeg filea, apsolutna hrabrost i apsolutno ste to odradili odlično. Stvarno je ukusno, interesantno i drugačije. Krema od cikle je fantastična. Sve na ovom pijatu je jako dobro“, komentirao je Pažanin. „Ovo je definitivno bio hrabar potez koji se isplatio. Nevjerojatno što ste si dopustili jučer i što ste napravili danas. Nevjerojatno je kako prelazite iz jednog u drugo stanje. Ne razumijem kako se to može desiti“, komentirao je Hrvoje i dodao u svom stilu: „Sad kad ju zaprosim, znat će da to nije zato što smo pobijedili u showu“.





„Ne bi nam bilo ni lakše ni draže da smo loše napravili jer ovako bar ponosno idemo doma“, kazala je Natali. „Ispratili su nas sa stilom, stigli smo do male bodovne razlike. Ako članovi žirija smatraju da je to ocjena koju zaslužujemo, takva ocjena treba biti“, dodao je Hrvoje. U polufinale showa „Tri, dva, jedan-kuhaj!“ ulaze Sanja i Morena, Moira i Zdravko i Kristijan i Martin. Tko je od njih novi najbolji amaterski kulinarski par, doznat ćemo uskoro!