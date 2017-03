IVANA MIŠERIĆ ZA DLAKU POBIJEDILA NIVES CELZIJUS: ‘Kad sam vidjela gdje idu glasovi natjecatelja, ugasila sam televizor’

U drugoj emisiji showa ‘Tvoje ice zvuči poznato’ pobjedu je odnijela radijska voditeljica Ivana Mišerić transformirana u Adama Levinea iz Maroon 5.

Ivana Mišerić je pobijedila samu sebe jer je, unatoč velikim problem s glasnicama i prehladi koja ju je svladala, uspjela izvući najbolje i pokazati koliko je predana ovom showu.

HOĆE LI SE BOJAN JAMBROŠIĆ ZAMJERITI JELENI? Nadam se da me Rozga neće manje voljeti od ovog trenutka



”Ne mogu vjerovati da si prehlađena jer si sjajno zvučala. Ovo je zaista zahtjevna pjesma. Tako si se lijepo igrala s falsetima, sjajno, svaka ti čast.” bio je komentar Jelene Rozge, gostujuće članice žirija koju je utjelovio Bojan Jambrošić koji po ocjenama nije tako dobro prošao.

Umjesto komentara, Goran Navojec dao je Ivani plavu kuvertu, kao u pravim svatovima, te joj je poželio sreću. Ivana se nasmijala i rekla mu kako je velikodušan.

Kao i svaki puta do sada pobjednik ima pravo odabrati udrugu kojoj će Nova TV u njegovo ime donirati 10 tisuća kuna. Ivana se odlučila za ”Hrvatsku udrugu za Alzheimerovu bolest Zagreb”.

Transformacija koja je najviše iznenadila bila je ona Nives Celzijus, koju smo ovoga puta vidjeli u ulozi Prodigyja.

“Ja sam u šoku! Ti si tako sitna kad te zamotaju! Genijalna si, oduševljena sam! Savršena si, svaka ti čast”, poručila joj je Jelena, a Sandra Bagarić je zaključila da joj je maska ružna: “Katastrofa! Ali to je kompliment u ovom slučaju. Ti si jedno glumačko čudo! Tu jednu ekspresiju koju si donijela, to kreveljenje, ovdje nema Nives koju mi znamo! Ti si to grozno donijela savršeno.”

Odluka o pobjedi Ivane Mišerić nije se svidjela fanovima ovog popularnog showa, koji su preplavili društvene mreže komentarima da je Nives nepravedno zakinuta te da je ona trebala odnijeti pobjedu.

” Nives je bila najbolja, nepošteno totalno”, Je li to Nives Bagarićki pokazala jezik!? Nadam se da je… Bravo, Nives, ti si pobjednica za mene”, “Kad sam na pola vidjela gdje idu glasovi natjecatelja, ugasila sam televizor” – samo su neki od komentara obožavatelja.