IVA FALŠALA, ILIJA ZABORAVIO TEKST, EVO TKO JE ISPAO: ‘Nije lako stajati pred sudom koji ti priča o tome kako griješiš’

Za Ivu Vranješ nije bilo mjesta u top devet pjevačkih nada u Zvijezdama. Ova 22-godišnjakinja je u srijedu navečer prikupila visoka 33 boda, no to nije bilo dovoljno za odlazak u novi krug natjecanja. Da je dobila samo tri boda više, kući bi otišao Ilija Atanacković.

Iva je za svoj nastup pripremila pjesmu Nine Badrić Da se opet tebi vratim, no nije zadovoljila visoke kriterije žirija. Iako su pohvalili njezin izgled i odjevnu kombinaciju, mlada Osječanka nije oduševila i vokalnim sposobnostima. Članica žirija Maja Bajamić radovala se pjesmi, no primijetila je nesigurnost u Ivinom pjevanju, da je bilo intonativnih pogrešaka kao i da je odabrala dobru pjesmu, samo „sve to skupa nije dobro završilo“.

„Nije lako stajati pred sudom koji ti priča o tome kako si i gdje pogriješila. Imala si par falša, no to nije veliki problem. Osjećam borbenost u tebi koja će te čuvati kasnije i ne daj to nikome“, kazala je Maja koja je natjecateljici dala svega pet bodova, dok je Remi bila dirnuta njezinom interpretacijom i unatoč pogreškama Ivi dala ocjenu deset ako joj „zafali koji bod“ da ne ispadne. Međutim, ta Remina gesta nije previše pomogla…



I Ilija na tankom ledu

I Ilija je bio na rubu ispadanja, no žiri mu je dodijelio tri boda više nego Iva. Otpjevao je Laylu Erica Claptona, no u sredini pjesme zaboravio je tekst, a to žiri, naravno, nije zaboravio spomenuti prilikom ocjenjivanja.

„Sam si se razotkrio da si zaboravio tekst jer si pjevao ‘na-na-na-na’, a bolje da si šutio i pustio instrumentalni dio neka svira. Neka ispadne kao da je to bila umjetnička sloboda jer publika ne zna da je tu trebao ići tekst. To je jedna caka kod profesionalnog pjevanja koju tek trebaš naučiti…“, objasnio je Tony natjecatelju čijem se dubokom, baršunastom glasu uistinu divi. Međutim, Massimo je uvjeren da je Ilija ovaj put izabrao pjesmu s kojom će, baš zbog glasa, sigurno proći dalje, a takvih je pjesama sve manje ‘u ponudi’…

„Ilija, mislim da polako dolaziš do kraja popisa pjesama koje možeš otpjevati jer imaš oktavu i pol, ne dvije. Za sljedeći put odaberi nešto što će te dovesti do ruba. Pjesmu kojom ćeš sam sebe iznenaditi. Nema toliko pjesama u niskim lagama, a da nisu od Bajage“, komentirao je Massimo koji je Iliji također savjetovao da ne uči tekstove pjesama napamet i ne gleda u šalabahter ispisan na ruci, već da se opusti i pjeva ono što mu je srcu milo.

Žiri je najviše bodova, i to dugu emisiju zaredom, dodijelio Mariji Barišić za interpretaciju pjesme Lost on you pjevačice LP. Međutim, Marija je ovaj put tih 46 bodova dijelila s Bernardom Bobovečki koja je oduševila žiri pjesmom House of the rising sun grupe Animals. Na trećem je mjestu s 45 bodova mlada Jessica Atlić McColgan koja je bosa otpjevala pjesmu Čuvaj me grupe Pavel, dok je četvrti bio Miro Lozar s 41 bodom i pjesmom Dođi grupe Parni valjak.