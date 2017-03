INTIMNA PRIČA GABRIJELE (25) IZ SLAVONSKOG BRODA RASPLAKALA SVE: ‘Imam 183,7 kilograma i nikad se nisam poljubila…’

Večeras je na RTL-u vrata svoje kuće otvorio tim novog showa, ‘Život na vagi’, u kojem je 18 kandidata krenulo u odlučnu borbu protiv nakupljenih kilograma.

Odmah na početku gledatelji su imali priliku upoznati sve natjecatelje, koji su voditeljicu Marijanu Batinić dočekali stojeći na velikoj vagi, što im je ona nešto kasnije otkrila i šokirala ih rekavši im da zajedno imaju skoro tri tone, ili točnije 2948,1 kilograma! Istina, nitko od kandidata nije preko noći dobio toliko kila.

Damir Leskovec (45), iz Zagreba, samohrani je otac 20-godišnje Valentine, a priznao je da se sa svojim kilogramima bori već dugi niz godina otkako mu je umrla supruga.

“Hranom nadopunjuješ ono što ti fali, a fali mi puno…”, rekao je Damir koji zbog svoje kilaže od 173,9 kilograma koristi čak četiri vrste tableta i inhalator, a doktor mu je rekao da mu je ovaj show doslovno slamka spasa želi li dalje živjeti.



Na upoznavanju neki od kandidata nisu mogli stajati dulje od tri minute, a već na samom početku Marijana im je otkrila da imaju zadatak pretrčati sto metara najbrže što mogu ne bi li se izborili za jedan od 16 kreveta, koliko ih imaju u kući. Najsporija dva kandidata morat će spavati u dnevnom boravku, a to su najlošijim rezultatom ostvarili najmlađa kandidatkinja showa Hana Sokač i jedan od najvećih kandidata, Damir.

18 godina i 138 kilograma

Hana iz Križevaca ima samo 18 godina, a u svom mladom životu već je došla do 138,3 kilograma što joj smeta do te mjere da si je čak pokušala oduzeti i život. ‘Došla sam do trenutka kada više nisam znala kako dalje i to je bilo pitanje života i smrti’, otkrila je Hana koja je kao dijete ostala bez oca te ljubav koja joj je nedostajala uglavnom zamjenjivala hranom.

Za razliku od nje, Ana Kovačić (31) iz Zagreba odlučila se pokrenuti kada je prije godinu dana imala bliski susret sa smrću.

“Tada sam shvatila da nešto moram promijeniti u svom životu. Nasred autoceste pri velikoj brzini imala sam moždani koji je nastao zbog upale medijalne aorte u mozgu te mi se za vrijeme vožnje oduzela cijela desna strana tijela”, priča Ana koja teži 109,1 kilograma.

Silvija Lukšić (36) živi u Zagrebu sa suprugom i dvogodišnjom kćeri, a nekada je, kaže, težila samo 58 kilograma dok je danas, u show ušla s čak 102,5.

“Mrzim ogledala i izbjegavam ih po kući, a u kupaonici imamo ogledalo koje je samo do prsa jer se ne mogu gledati”, priznala je Silvija.

Leonardu Zirdumu (41) iz Slavonskog Broda, glavna motivacija u showu je skidanje kila.

“Ovdje nisam zbog osvajanja novca, to me uopće ne zanima, već samo kako bih skinuo kile”, otkrio je Zirdum, koji je došao do 141,9 kilograma. Leonardo je bio na prvoj crti obrane tijekom rata, a sudjelovao je u akciji Oluja. Kaže da je tada bio u najboljoj fizičkoj formi, ali kada se vratio kući i dobio dvije kćeri, kilogrami su krenuli prema gore.

‘Posljednja večera’

Prije ulaska u svoj novi privremeni dom kandidati su Marijani morali predati sve slatkiše koje su eventualno imali po džepovima, a ona ih je spremila u sef te zaključala pa im otvorila vrata vile u jednom zagrebačkom kvartu. Oduševljeni kandidati bili su još više pod dojmom kada ih je u blagavaonici dočekao stol prepun njihovih omiljenih jela. I dok je njih 17 navalilo na, kako su se našalili, ‘posljednju večeru’, Ante Rukavina nije želio ni primirisati stolu.

“Od danas ovo je za mene natjecanje i krećem skidati kile, tako da nemam što ja tu jesti”, rekao je ostalima.

Ante je najmlađi muški kandidat showa, ima 21 godinu i 128, 7 kilograma te dolazi s Plitvica. Svoje kilograme pripisuje obitelji koja ga, kako kaže, mazi i pazi previše, budući da ima četiri sestre koje su najviše udovoljavale njegovim lošim hranidbenim navikama.

“Ne želim više da me zovu lički međed”, rekao je Ante.

Nakon obilne večere, Marijana je iznenadila kandidate pokazavši im teretane koje će im postati najomraženiji dio kuće u naredna tri mjeseca, a potom ih je zamolila da se presvuku u tajice i kratke majice ne bi li se pojedinačno izvagali. Uz teško negodovanje i sram, ipak su se svi skinuli i jedno po jedno krenuli na vaganje.

Nadaju se uspjehu

Mirjana Grdić (44) iz Zagreba bila je izvan sebe kada je shvatila da vaga pokazuje pet kila više nego posljednji put kad je stala na vagu, pa je tako njezina kilaža bila 105,8. Ipak, Mirjana se nada uspjehu jer, kako je rekla, napokon je došlo vrijeme da se pobrine za sebe. Do sada je Mirjana svoj život posvetila kćerki Matei, koja boluje od cerebralne paralize, no budući da ju je uz svoj trud i pažnju uspjela dovesti do toga da danas hoda, njezina kćer najveća joj je podrška te ju je i nagovorila da se prijavi u show.

Marko Matić (43) većinu je svog života proveo pjevajući po kavanama, a život pjevača doveo ga je do toga da više ne zna je li večera na meniju ili doručak. Tako je vaga pokazala 129,7 kilograma.

Vlatka Birač (32) samohrana je majka troje djece i dolazi iz Zagreba, a tri trudnoće na njoj su ostavile traga, dok je, kako kaže, prestala i pušiti te je tako još dodatno natukla kilograme pa ih je na vaganju imala 114,4. Vlatka nema podršku supruga, s obzirom da djecu odgaja sama uz pomoć svoje majke, kume i ostalih žena bez kojih, priznaje, ne zna kako bi se digla na noge. Želja joj je trčati sa svojim klincima po igralištu, ponovno obući usku haljinu i zaplesati na podiju.

I Dalmatinci imaju problema s kilogramima

Ivan Krolo (31) klasični je bivši sportaš koji je do danas rekreativno ostao u sportu, i to kao trener tenisa. U svoje slobodno vrijeme besplatno trenira siromašnu 12-godišnju djevojčicu jer ga, kaže, ispunjava vidjeti njezin napredak. Jedini je kandidat koji dolazi iz Splita, a u show ulazi sa 128,9 kilograma.

Za razliku od njega, Gabrijela Crnjac (25) u životu se nije bavila sportom. Po zanimanju je ekonomski tehničar, a najteža je ženska kandidatkinja showa s vrtoglavih 183,7 kilograma. Gabi dolazi iz Slavonskog Broda, a kako je rekla, bilo joj je jako teško pronaći posao. Kao pretila osoba doživjela je svašta od strane poslodavaca pa stoga želi podići svijest u Hrvatskoj o načinu na koji se ljudi, najviše upravo poslodavci, odnose prema pretilim osobama. Najveći motiv joj je želja da jednog dana ima obitelj, što trenutno ne može zamisliti, naime nikada nije bila u vezi, niti se poljubila.

Neke priče su izazvale suze

Gabina ispovijed do suza je ganula Marijanu pa je čak napustila snimanje ne bi li suspregla suze, što nije pošlo od rukom kandidatima koji su nakon Gabrijeline tužne priče plakali zajedno s njom te joj na kraju obećali da će joj svi biti podrška u ispunjenju njezina cilja.

Darjan Zajačko (35) dolazi iz Zagreba i državni je službenik, a svojih 124,5 kilograma pripisuje nezdravom načinu življenja. Također, Darjan je otkrio da mu je otac preminuo dok je još bio dijete, a sve zbog prekomjerne težine, te ne želi da se i njemu dogodi isto.

Davor Bolšec zvan ‘Grizli'(49) već je poznato lice s malih ekrana. Prije nekoliko sezona sudjelovao je u RTL- ovom kulinarskom showu ‘Tri, dva jedan – kuhaj’, dok je sa svojim limenim ljubimcem na dva kotača bio čest gost i drugih emisija. Dolazi iz Zagreba, gdje živi sa suprugom i dvije kćeri, a u show ulazi sa 169,7 kilograma.

“Odlično, imao sam 176!”, ponosno je rekao Grizli, no Marijana mu je rekla da se nema čemu smijati.

Katarina Rožanković (31) kozmetičarka je iz Zagreba te vlasnica salona za uljepšavanje. Budući da se nikad nije vagala, Katarina nije znala kako bi reagirala kada je saznala da teži 137 kilograma. Uz poticaj obitelji i prijatelja odlučila je promijeniti svoj život, najviše zbog zdravlja. Živi s majkom, bratom, njegovom ženom i dva nećaka s kojima provodi jako puno vremena u igri.

Red je došao i na Vedrana Anušića (25) iz Vojnića kraj Karlovca. Kilogrami mu nisu predstavljali problem sve dok nije krenuo na fakultet. Do tada se aktivno bavio nogometom u čemu je bio veliki potencijal. Sve je krenulo po zlu, priznaje, kada je promijenio sredinu, a teren zamijenio studentskim obavezama pa je u kuću ušao sa 157,6 kilograma.

Svi imaju svoje priče…

Marin Delaš (27) iz Osijeka je nezaposlen, a većinu vremena provodi pred kompjuterom igrajući igrice čak 16 sati bez pauze!

“Nemam vremena prekinuti igricu pa jedem dok igram”, otkrio je Marin koji teži 138,4 kilograma. Najveći izazov bit će mu, kaže, usvojiti moto: red, rad i disciplina. Odustajanje kod njega, otkriva, ne dolazi u obzir, a ovaj show zadnja mu je prilika riješiti se dviju velike ovisnosti; hrane i videoigrica

Nedjeljka Lihtar (49) iz Turčina kraj Varaždina nema vremena za kompjuterske igrice jer je cijeli svoj život posvetila obitelji, suprugu i dvoje djece pa je, kako je rekla, sada došlo njezino vrijeme, a vaga je pokazala 112, 9 kilograma.

Posljednji je na vagu stao Neven Vuljanković (34), koji je sve šokirao kada je vaga pokazala 240,2 kilograma. Dolazi iz Vrbovca, gdje živi sa suprugom Ivanom koju je upoznao dok je imao ‘samo’ 140 kilograma.

Nakon vaganja Marijana ih je upoznala s njihovim trenerima, Sanjom Žuljević i Marijem Mlinarićem, a svaki od njih odabrao je sebi tim. Tako su podijeljeni u crvene i plave.

Kandidati se podijelili u timove

Sanjin plavi tim od večeras čine: Gabrijela, Leonardo, Damir, Silvija, Ana, Darjan, Marko, Nedjeljka i Marin. Dok Marijev crveni tim čine: Neven, Katarina, Davor, Vlatka, Ivan, Mirjana, Ante, Hana i Vedran.

Trening plavog tima, prošao je, kako je Sanja rekla, poražavajuće jer su mnogi njezini kandidati odustali na pola, dok je Marijev tim izdržao prvu ‘torturu’ do kraja.

Uslijedio je prvi mali izazov. Pred kandidate je stavljena hrpa sala, a zadatak im je bio da na vagu donesu onoliko sala koliko misle da moraju izgubiti kilograma. Pobjednik je onaj tim koji bude bliži masi sala koju moraju skinuti. I dok je Ante Rukavina u gram pogodio da mora skinuti 51,4 kilograma, koliko su mu preporučili i liječnici, na kraju izazova pobijedio je plavi tim koji je promašio sveukupan rezultat za 7,1 kilogram, dok je crveni tim promašio za 8,2 kilograma.