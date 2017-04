‘I ONDA MI DORIS VELI – NEMOJ NA NJIH VIKATI!’: Špiček izgubio živce s kandidatima, ali nije im on dao jedinicu

U novoj epizodi kulinarskog showa Tri, dva, jedan – kuhaj! chef i član žirija Tomislav Špiček silno će se truditi da skroz ne poludi od konstantnog ponavljanja jednih te istih rečenica. Čak će ga i voditeljica Doris Pinčić Rogoznica zamoliti da ne viče na natjecatelje!

Na početku sljedećeg kruga natjecanja, kuhari amateri imaju 60 minuta za izradu dvaju hladnih priloga prema Špičekovim napucima. Za izradu tatarskog bifteka i paštete od pileće jetre uz džem od ljubičastog luka potrebno je puno namirnica, te zahtjeva visoku razinu koncentracije natjecatelja jer će Špiček samo jednom demonstrirati redoslijed pripreme.

Međutim, natjecatelji su tijekom sat vremena kuhanja imali nekoliko nejasnoća što se tiče recepta, i to unatoč tome što su već na samom početku epizode imali priliku pitati Špičeka sve što im nije jasno.





„Nemojte me pitati o omjerima. Dečki, o omjerima vi odlučujete!“

„Lijepo vam piše u receptu da se majoneza miješa, ne tuče se.“

„Ovo nije luk narezan na polumjesece. Piše li u receptu drugačije?“

„Zašto si uzela tako malo? Ne kompliciraj…“

„Dakle, recept je potpuno krivi, jel’ tako?!“

„I onda mi Doris veli – nemoj na njih vikat!“

Ove rečenice su samo jedan set onoga što će Špiček izgovoriti, ljut jer natjecatelji ne prate recept, ne traže odgovor na ono što ih muči, već samovoljno dolaze do rješenja, što će u više navrata dovesti do loših rezultata. Međutim, Špiček neće biti taj koji će okrenuti jedinicu na kuhači kod ocjenjivanja, već će to učiniti Žakline Troskot i Ivan Pažanin – i obje ocjene ‘darovat’ će istom paru!

Tko je toliko naljutio žiri? Ne propustite pogledati novu epizodu novog kruga natjecanja u showu Tri, dva, jedan – kuhaj!, večeras u 21:20 na RTL-u!