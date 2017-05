HRVOJU POTEKLE SUZE: Natali i Hrvoje u finalnom tjednu servirali sirovu ribu, žiri pobjesnio: ‘Moje dijete to bolje napravi’

Oni su par koji se još od samog početka showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ nalazio među prva tri najbolja para. No, u posljednjih nekoliko epizoda nižu slabe ocjene. Tako su u ponedjeljak navečer Natali i Hvoje dobili ukupno svega osam bodova za pačji batak i lava kolač. Za razliku od njih, najbolji su bili Arsen i Željan koji su pripremili punjene lignje i čokoladni muffin.

S obzirom da su prošli tjedan podbacili s ocjenama, Natali i Hrvoje ovaj su put dobili priliku za popravak dojma. No, nisu je iskoristili… Tomislavu Špičeku se njihov pačji batak i umak nikako nisu dopali, Pažanin je primijetio da nisu s pincetom skinuli mala pera s komada mesa, dok je Žakline Troskot oštro komentirala njihov neuspjeli desert, nakon čega su Hrvoju potekle suze niz obraze.

„Moje dijete puno bolje napravi lava cake. On si to skoro svaki dan peče, njemu je to prefini desert. Već studira koliko je sekundi potrebno da bude savršen – „stavit ću još 9,5 sekundi; ostaviti temperaturu malo više“… Tako da je ovo bilo dosta ponižavajuće“, rekla je Žakline koja je Natali i Hrvoju dala trojku, baš kao i Špiček, dok je Pažanin ‘okrenuo’ dvojku.





Sara i Anna bile su za bod bolje od Natali i Hrvoja. Špičeku je njihova tuna s povrćem izgledala obećavajuće, no okus jela ga nije zadovoljio jer je tuna otvrdnula zbog prepečenosti, a ujedno su izabrale krivi prilog s maslinama, pinjolima i grožđicama koji nikako ne ide uz tunu. Nitko od žirija nije htio komentirati desert jer im keksići od grožđica i čokolade nisu uspjeli.

Najbolji par večeri bili su Arsen i Željan. Njihove punjene lignje sa smjesom od mladog kozjeg sira, poslužene uz rižot od slanutka i biži te čokoladni muffini s filetiranom narančom i prženi bademi osvojili su žiri, koji im je dodijelio ukupno 27 bodova. I dok je Pažanin pohvalio odlično punjenje i savršeno pripremljenu lignju koja se topi u ustima, Špiček je bez primjedbe naglasio da su ‘dečki’ napravili najbolje tanjure večeri!

U utorak se nastavlja borba za bodovima, stoga ne propustite pogledati novu epizodu showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ u 21:10 na RTL-u!