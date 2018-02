HRVATI ŽESTOKO POPLJUVALI BIG BROTHER: ‘Ne puštajte ih iz kuće, zavladat će pandemija idiotizma! Radije dajte novac za bolesnu djecu’

Čitava Hrvatska bruji o novom Big Brotheru pa smo na Facebooku proveli malo istraživanje o tome što naši čitatelji misle o novoj sezoni poznatog realityja.

Big Brother je počeo prošle subote i, kao i obično, postao glavna tema razgovora i prepirki među Hrvatima. Iako velika većina ljudi tvrdi da ga ne gleda, čitav internet bruji o novih 18-ero stanara. S obzirom na to da nikada prije gledatelji nisu toliko pljuvali po stanarima, na Facebooku smo pitali čitatelje Net.hr-a što misle o novoj sezoni reality showa.

Komentari su se nakupili u rekordnom broju, a uglavnom su negativni.





“Bolje te pare što potrošite na ove budale bez mozga dajte sirotinji da ne rovi po kontejneru. Sramota”, “Mogli su novac dati za bolesnu djecu, a ne tim budalašima”, “Mogli ste novac potrošen za cjelokupnu glupariju i nagradu uplatiti na račun za skupe lijekove za djecu”, “Ovo je dno dna ljudske gluposti, ne razumijem svrhu ove emisije, doduše ni ne gledamo je, ali kad ideš malo na FB vidjeti što ima, stalno iskaču naslovi o ovoj Sodomi i Gomori. Daj se zbrojite! Koliko djece treba skupa liječenja, skupe lijekove, a vi trošite na psihopate željne medijske pozornosti”, poručili su čitatelji Net.hr-a.

‘Sajam idiota’

Mnogi su se složili u mišljenju da kandidati ove sezone nisu zanimljivi kao prethodnih, a kao najbolju navode prvu, u kojoj je pobijedio Saša Tkalčević. Jedna od sudionica tada je bila i današnja voditeljica showa, Antonija Blaće.

“Prvi koji su bili u kući su bili originalni, nisu bili bezobrazni i bili su interesantni. A svi ostali bez veze bez srama itd.”, “Prvi je bio normalan, bez golotinje seksa i vulgarnosti!Ovaj sad je bolesni”, “Sve debili propalice i kurvetine. Fuj”, “Čine mi se tupavi za razliku od svih prije… Možda dvoje troje malo odskaču. Mislim da su loše odabrani”, “Najlošije do sada. Šteta gubljenja vremena i novaca. Prošlih godina su bili bolji”, “Tko ih je birao svaka mu čast. Joj užas, seronje, ljenčine…, “Ovakav sajam idiota već dugo nije prikazan na televiziji”, “Ne puštajte ih iz kuće, zavladat će pandemija idiotizma”, kažu naši čitatelji.

Ne sviđa im se ni koncept novog Big Brothera

“Najava mi je bila dovoljna i frikovi koje ste najavili da ne okrećem na RTL program u to vrijeme. Big Brother je bio zanimljiv dok su natjecatelji igrali igre, imali zadatke nešto napraviti, odglumiti, ples, zabava partijanje vikendom, ovo danas je cilj ko će se prvi kresnut u kući, pa da se što prije kriš kraš posvađaju i slično. Takve stvari ne želim gledat niti da mi djeca gledaju”, “Katastrofa, najgori Big Brother do sada, a kandidati jos gori”, “Ne gledam to smeće i mislim da je to najveće smeće od programa koje je ikad postojalo. I to smeće retardirano treba zabraniti. Evo brutalno iskreno”, “Nisam niti probala gledati. Jednostavno, čisti primitivizam. Nadam se da ga poslije ove sezone više neće biti”, neki su od komentara.

‘Gori su oni što to gledaju’

Kao i uvijek, Big Brother je podijelio ljude s obzirom na to gledaju li ga ili ne.

“Kakva publika takav program. Želim vjerovat da HRVATSKI NAROD ipak nije toliko glup!???”, “Žao mi je svakog ko to gleda, kakvu poruku šaljete, pitanje svih pitanja”, “Ništa… gori su oni što to gledaju…”, kažu čitatelji Net.hr-a. Neki misle čak i da bi trebalo “zakonom zabraniti takve zatupljujuće emisije”.

Ima i onih koji su primijetili da su ljudi često licemjerni.

“Pa tko voli nek izvoli! Ovdje komentiraju samo oni koji “ne gledaju”. Ako vas ne zanima, ne trebate ni čitati ni komentirati o tome! Ljudi došli po novce, a za to moraju raditi što produkcija hoće! Kome se sviđa nek gleda, ostali imaju daljinski pa nek okrenu program”, smatra jedan korisnik Facebooka, dok drugi u svemu vidi mnogo veći problem: “Svi smo mi u bigbratu, brate, svi nas već godinama gledaju i kontroliraju… Eto ga bigbratheri”.