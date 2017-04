HOĆE LI STARA PRIJATELJSTVA OPSTATI ILI SLIJEDE KALKULACIJE? Troje kandidata večeras napušta show ‘Život na vagi’

Nakon što kandidati doznaju da njihovi Plavi i Crveni timovi prestaju postojati, po posljednji put skidaju boje svojih timova i slijedi vaganje.

Marijana ih obavještava da kuću večeras napuštaju čak tri kandidata!

Gabi je konačno sretna što je osvojila imunitet dok će za Vlatku ovo vaganje bit vrlo neizvjesno. I dok su Krolo i Leonardo zbog prošlotjednog imuniteta više nego uspješni na vagi, neki drugi kandidati bit će neugodno iznenađeni svojim rezultatom.

NOVA PRAVILA ŠOKIRALA KANDIDATE SHOWA ‘ŽIVOT NA VAGI’: ‘Od danas svaki čovjek igra za sebe…’



Ne bi li napetost bila još veća, Marijana kandidate konačno upoznaje s crvenom linijom te slijede prve eliminacije u kojima će se vidjeti hoće li se kandidati i dalje voditi starim prijateljstvima ili će pokušati izbaciti konkurenciju.

Jutro nakon eliminacija neki kandidati će pokušati stvoriti nove saveze kako bi izbjegli eliminacije na sljedećim vaganjima, hoće li im to poći za rukom? No, kandidate nakon treninga očekuje još jedno iznenađenje i to u studiju popularnog RTL-ovog showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’.

Pred kandidate je stavljeno šest frižidera u kojima se nalazi hrana, a koju moraju pojesti ne bi li osvojili imunitet. Kandidati znaju da igra postaje sve ozbiljnija, a gledatelji će večeras od 20.10 sati vidjeti tko će se od starih ‘taktičara’ priključiti, a tko će prekršiti svoj princip o ne sudjelovanju na iskušenjima.