HOĆE LI SE BOJAN JAMBROŠIĆ ZAMJERITI JELENI? ‘Nadam se da me Rozga neće manje voljeti od ovog trenutka’

Lik Jelene Rozge imali smo prilike već nekoliko puta gledati u showu ‘Tvoje lice zvuči poznato’ kroz fantastične transformacije kandidata, a ove nedjelje Jelenu će utjeloviti Bojan Jambrošić s pjesmom ‘Razmažena’.

„Nadam se da me Rozga neće manje voljeti od ovog trenutka“, našalio se Bojan Jambrošić, kazavši kako će poraditi na tome da bude „sramežljiva“ Jelena Rozga. Obzirom da će ga Jelena budnim okom pratiti s mjesta žirija, Bojanu neće nikako biti lako. „Bojim se da ne pomisli što ovaj sad izvodi od mene, tako da ću se potruditi biti minimalistički, a opet da ne bude premalo“, otkrio je Bojan dok je Rozga poručila kakva će biti kao članica žirija: „Nadam se da će nakon emisije neki dragi ljudi pričati sa mnom!“

Danielu Biliću će se konačno ostvariti želja da se transformira u ženu. „Idem napokon u ženu i sad ću proći ono sve što su mi kandidati pričali“ , priznao je Daniel kojeg ćemo gledati u liku Marine Perazić iz elektro-pop sastava Denis&Denis, a nastupit će s pjesmom ‘Ja sam lažljiva’. Premda je sretan što ga je dopala ženska transformacija, Danielu će, kaže, najteže pasti biti „mazan i ženstven“. „To totalno nisam ja, i Barberić će izluditi sa mnom!“, izjavio je.



Ana Gruica je, kaže, odlučila promijeniti taktiku i biti opuštenija. „Shvatila sam da se trebam zezati. Ne treba biti preozbiljan,“ odlučna je Ana koju ćemo vidjeti u ulozi Raya Charlesa, legendarnog američkog crnačkog glazbenika. „Prvo sam pomislila da znam ovu pjesmu, ali onda sam shvatila da znam ono što pjevaju back vokali, a ne Ray Charles“, otkrila je Ana koja će nastupiti s pjesmom ‘The Road Jack’.

Mario Roth branit će prvo mjesto, ovoga puta kao Don Omar s hit pjesmom ‘Danza Kuduro’, a hoće li u tome uspjeti, tek ćemo doznati. „To je apsolutno hit. Po meni je to ‘Lambada’ novog doba“, kazao je Mario te dodao kako još nije imao priliku pjevati na španjolsko-portugalskom, no to ga pretjerano, čini se, ne uzrujava. „Ili možeš briljirati, ili možeš biti najlošiji“, zaključio je.

Ove nedjelje vidjet ćemo još i Miu Anočić Valentić kao Dražena Zečića, Nives Celzijus kao Prodigy, Ivanu Mišerić kao Adama Levina iz grupe Maroon 5, a Dalibor Petko transformirat će se u Željka Bebeka iz Bijelog dugmeta.