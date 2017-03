GORAN JE POBJEDNIK FARME 2016.! U uzbudljivom finalu je nadjačao Josipu i odnio pola milijuna kuna

Nakon dirljivog govora voditelja, Goran se uputio prema zdencu gdje je po posljednji put pozvonio, a zatim su mu se pridružili farmeri slaveći njegovu pobjedu i kraj svoje farmerske avanture uz prigodni vatromet.

Goran Kaleb pobijedilo je Josipu Tomljanović u finalnom dvoboju i postao pobjednik reality showa Farma osvojivši glavnu nagradu od pola milijuna kuna.

„Nisam niti jedan posto svjestan što se događa i nema te riječi kako bih opisao svoju reakciju. Normalan sam i dalje, ne mogu jednostavno svrstati u glavi da sam pobijedio. Onaj dan kada sam krenuo na farmu bilo mi je samo u glavi da ne ispadnem prvi ili drugi tjedan kao što su mi svi govorili da će me moj jezik ukopati do kraja, i evo moj jezik me nije ukopao već doveo do kraja. Scenarij, na moju sreću, a Tominu žalost njegov uspio, jer džabe tebi biti scenarist, ako sam ja dirigent i moja je zadnja!“ poručio je Goran.



Do pobjede su ovo dvoje finalista morali proći kroz tri faze. Najprije se pred njima našao dvoboj umova, pa dvoboj snage, pila na podu, da bi ih ta dva dvoboja odvela u treću fazu.

U posljednjem dvoboju dočekale su ih dvije velike kocke leda koje su čekićem morali razbiti kako bi se domogli zlatne potkove koja simbolizira glavnu nagradu – 500 tisuća kuna.

U dvoboju umova superfinalisti su odgovarali na pitanja iz obiju kategorija Ljudi i običaji te Biljke i životinje, a s boljim znanjem se pokazao Goran i tako zaradio prednost u idućem dvoboju – umjesto tri, trebao je otpiliti samo dva dijela grede. Dok je Josipa pilila drugi dio, Goran je već krenuo razbijati kocku leda. Pri samom kraju pridružila mu se i Josipa u trećoj fazi, no samo još par udaraca dijelilo je Gorana da se domogne potkove.

Nakon dirljivog govora voditelja, Goran se uputio prema zdencu gdje je po posljednji put pozvonio, a zatim su mu se pridružili farmeri slaveći njegovu pobjedu i kraj svoje farmerske avanture uz prigodni vatromet.