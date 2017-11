GLEDATELJI ‘SUPERTALENTA’ RAZOČARANI: ‘Guy je bio najbolji, ali neće hrvatska ruka zvat za Francuza. Gasi i show i državu!’

Sinoćnja emisija Supertalenta podigla je veliku prašinu. Osim nastupa Sare Saifert koja je provokativnim nastupom mnogima stala na žulj, gledatelji su nezadovoljni natjecateljima koji su se plasirali u finale.

U drugoj polufinalnoj emisiji Supertalenta svoje su mjesto u finalu pokušali izboriti Roko Dubravica, Guy Padarillios, SArah Seifert, Helena Gudelj, Gabrijel Čačić, Clorinda Varracchio, B-Residence, Megablast Junior, Scifidelity Orchestra i Daniel Dizdar.

Plasman u finale su izborili mali Gabrijel, koji je dobio najviše glasova publike te Scifidelity Orchestra, koji je odabrao žiri.

No, iako su gledatelji odlučili da Gabrijel ide dalje, na društvenim su mrežama mnogi iskazali nezadovoljstvo takvim izborom. Naime, mnogi gledatelji smatraju da je mjesto u finalu zaslužio iluzionist Guy.



“Nije fer i neda mi se više gledati. Pravi, osobni talent u Hrvatskoj ne prolazi, poručujem svim mladim ljudima da odu van,jer ovdje nema samostalne budućnosti”,

“Nikad gore emisije. A mislila sam da neće ništa biti gore od prošle. Guy je bio najbolji, ali neće hrvatska ruka zvat za Francuza. Jadno sve skupa”,

“Pored ONAKVOG ČOVJEKA! Savršenog mađioničara, iluzionista, zabavljača! SRAM VAS I STID BILO! GASI I SHOW I INTERNET I DRŽAVU”,

“Pljačka… Dizdar i mađioničar su bili najbolji, oni su trebali proći u finale….”,

“Trebala bi postojati dobna granica. Može malac biti simpatičan, ali definitivno nije za finale! Steta, bilo je puno boljih natjecatelja!”

“Ajmo iskreno, klinac je simpatičan i sve to, al je li to stvarno bilo za finale? Nastup nije bio uopće nešto poseban, čak štoviše dosadan. Mađioničar je imao najbolji nastup danas, ali svi su nekako pali na to pjevanje hita jednog i jedinog Miše Kovača. Totalno bezveze. Plesačke grupe danas su bile izvrsne, Dizdar također, Scifidelity odlični, ali ovaj mali Mišo nikako nije materijal za finale, onak iskreno”,

“Sramota! Malac bez ikakvog talenta koji je prošao zbog “simpatičnosti” ide u finale dok jedinstveni, talentirani ljudi poput Danijela Dizdara idu doma.Čista namještaljka, kao i ona plesna grupa…”,

“Klasika… ovo dijete pjeva solidno. Za svoje godine vrlo dobro, ALI TO JE TO! Nema tu nikakvog supertalenta. Njegov “supertalent” je što je “sladak”. Prejadan smo narod! Mentalitet nam je u k****. Svi su pljuvali po “namještaljci” Antonije Dore Pleško, a pitam ja vas dragi moji ŠTO JE OVO?! Po kojoj je ovo osnovi bila točka za finale? Nema nam pomoći! Mene je iskreno sram.

Malcu svaka čast na hrabrosti, na volji, želji, ali ovo definitivno nije za finale. Nije bilo ni za live”,

“Pored onoga mađioničara prošli ovi… Bože sačuvaj”, nižu se komentari.

Jeste li vi zadovoljni ishodom sinoćnje emisije?