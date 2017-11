DRUŠTVENE MREŽE GORE ZBOG TWERKANJA U NARODNOJ NOŠNJI: ‘Martina je u pravu, Sarah je osramotila hrvatsku baštinu’

Mlada twerkašica iz Vukovara ponovno je zapalila društvene mreže svojim nastupom. No, za razliku od prošli put, sada je mnogo manje gledatelja na njenoj strani.

Sarah Seifert je sinoćnjim nastupom pokrenula žustru raspravu na društvenim mrežama. Twerkajući u narodnoj nošnji na narodnu pjesmu, Sarah je ponovno stala na žulj članici žirija Martini Tomčić koja joj je rekla: “Krajnje degutantno oskvrnjivanje hrvatske tradicijske glazbe, i za mene sramotno”.

Iako je mnogima antipatična, posebice otkako je na početku showa mladom bubnjaru rekla da joj se povraća od njegove glazbe, sada su Tomčić mnogi podržali.

“Martini treba dići spomenik! Podržavam od riječi do riječi! Krajnje vulgarno i odvratno, em za hrvatski folklor i općenito ženski rod. I to ljudi smatraju talentom? Svako uz malo vježbe to može… jadno i degutantno. Ljudi diljem svijeta nam se smiju jer to smatrate talentom. Katastrofa!!!!”,



“Ovaj put se slažem s Martinom. Kao osoba koja godinama plešem i pjevam u KUD-u, ovo je stvarno bilo oskvrnjivanje prije svega, prekrasne nošnje koju su nosile djevojke. Slažem se s tim da twerk jest talent jer, budimo realni, teško ga je naučiti i to ne može svatko. No, kombinacija twerka i slavonske tradicije je krajnje degutantno”,

“Ovo je tako vulgarno i neukusno i ovome nije mjesto u Supertalentu nego u nekom jeftinom striptiz baru. Martina ima pravo u potpunosti!!!”,

“Za svaku osobu koja pleše folklor je ovo sramota i nista drugo, ovako sramotit hrvatsku baštinu, stvarno…”, neki su od komentar gledatelja koji dijele Martinino mišljenje.

No, ima i onih koji se ne slažu s njom.

“Dajte Martini krunicu da istjerava đavle. Od malog joj se povraća, na malu navalila ko pit bull, neukusno i bez zadrške. Nekulturno i neprofesionalno ponašanje člana žirija. Ok, ne sviđa ti se – ciao”, komentirao je jedan gledatelj, dok je jedna korisnica Facebooka istaknula: “Zašto napadati curu, ako joj je produkcija Nove TV dozvolila da nastupa s ovom točkom? Zašto ovako histerično reagirati i na curu svaliti uragan maltene optužbi !?? Ne znam koliko je Martina svjesna snage onog što je izrekla i načela. Vrijeđanje tradicije. A dolje (u komentarima) klasika, 1000 tradicionalno naprednih, očekivanih hrvatskih stavova”.

Iako je ispala iz natjecanja, Sarah je svakako ostavila trag u ovoj sezoni Supertalenta.

Što vi mislite, je li Sarah osramotila hrvatsku baštinu ili samo napravila dobar show?