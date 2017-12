GLEDATELJI BIJESNI ZBOG IZBORA FINALISTA: ‘Ma ove pjevače treba zabraniti u Supertalentu, radi njih Angelo nije prošao’

U posljednjoj polufinalnoj emisiji Supertalenta dalje su prošli Atomi i sestre Ramljak, no gledatelji showa smatraju da je umjesto dviju pjevačica iz Međugorja u finalu trebao završiti Angelo.

U finale Supertalenta idu Atomi i sestre Ramljak, odlučeno je u sinoćnjoj emisiji. Atomi su bili izbor publike, a sestre Ramljak su odabrali članovi žirija. Darija i Anamarija iz Međugorja bile su presretne, no gledatelji baš i ne. Naime, smatraju da je finale puno pjevača te da je show krenuo u pogrešnom smjeru. Najviše im je žao, pišu na facebook stranici showa, što dalje nije prošao street work-outer Angelo.

“Po meni je Angelo trebo proći dalje. Cure su OK pjevale, al smatram da je Angelov talent neosporan”, “Bezveze totalno što su one prošle, a ne Angelo. Dečko je stvarno bio cool i to treba znati napraviti, to je stvarno talent, a ove sestre ok lijepo pjevaju imaju glas dobar ali više je Angelo zaslužio to finale, razočarana sam što nije prošao”, “Ma dajte, pa nije ovo pjevački show nego Supertalent, stalno pjevači smetaju, imaju oni svoje showove, ovo nije u redu”, “Izrigat ću, opet pjevanje. Angelo ne da je veći supertalent nego je stvarno bolji nastup u svakom pogledu”, “Ne kažem da nije talent, ali za to postoji drugi show, zapravo više njih i tu mogu pokazati taj svoj talent i pobijedit i osvojit nagradu, a drugi poput Angela, pa i momka na motoru, cure sa psom itd, oni ne mogu pokazat svoj talent nigdje drugdje”, “Ma ove pjevače treba zabranit u Supertalentu, za to postoje Zvijezde, HTZ itd… Radi njih Angelo nije prošao, a definitivno najbolji je bio i zaslužio finale”, nižu se komentari ljutitih gledatelja.

Što vi mislite, je li Angelo trebao dobiti svoje mjesto u finalu?