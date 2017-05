FINALNI TJEDAN POČINJE BUKVOM: Nepoznata riba poremetit će planove Natali i Hrvoju

Zdravko i Moira, Sanja i Morena, Kristijan i Martin i Hrvoje i Natali su nadomak cilja – titule najboljeg amaterskog kulinarskog para i bogate novčane nagrade.

Večeras niti jedan par neće napustiti show, a kandidati će skupljati bodove pripremajući meni od tri slijeda po vlastitom izboru. Toplo predjelo, glavno jelo i desert moraju skuhati za 75 minuta, a ocjenjivat će ih žiri i to, kao i do sad, ocjenama od 1 do 10. No, od večeras kandidati neće, kao do sada, servirati samo jedan tanjur za sve članove žirija, nego će svatko od njih dobiti svoj tanjur.

„Nema straha, nema napetosti. Presretni smo što smo došli do ove faze. Pao nam je teret s leđa kako smo ušli u finalni tjedan“, komentirao je Kristijan, a s njim se slažu i ostali parovi kojima ulazak u finalni tjedan predstavlja veliki uspjeh.

Moira i Zdravko su u lov na bodove krenuli sa „zapaljenim“ receptom, a pripremat će kruščiće s ramstekom i džemom od luka, grdobinu s rukolom i krumpirom te čokoladni kolač.



„Meni za Magdalenu“ u čast Sanjine mame pripremat će Morena i Sanja, a u njemu su uparene srdele, rolana teletinu s rižotom od jabuke i raspucanu čoko tortu. Martin i Kristijan će žiriju servirati „meni za buduću ženu“ odnosno linguine s pestom od rukole i pinjolima, glazirani file od brancina sa špinatom i mrkvom te kremu od sira s voćem.

Natali i Hrvoje će uroniti u „šareno more“. Na meniju su gamberi sa zelenim rezancima, gof s pireom od pasternjaka i mak kocke. No, osim gofa, Hrvoje i Natali su dobili i bukvu…ili bugvu? Kako god da se zove, ova je riba poremetila njihove planove.

“To je super riba, ali je puna drača“, komentirao je Pažanin, a Hrvoje priznao da se nikada nije susreo s tom ribom, ali da će se snaći.

Hoće li mu to poći za rukom, doznajte večeras u 21:20 na RTL-u!