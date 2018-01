FILM KOJI SVI S NESTRPLJENJEM IŠČEKUJU: Milijuni obožavatelja poludjeli zbog trailera za film o legendarnim ‘Prijateljima’

Novi ‘trailer’ najavljuje da će film o skupini prijatelja stići u kina krajem ove godine. Obožavatelji su se potpuno raspametili.

Internetom kruži novi trailer za film Prijatelji, u kojem bi se Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey i Chandler trebali ponovno okupiti 14 godina nakon što se legendarna serija prestala snimati.

Obožavatelji su izgubili pamet te zagušili društvene mreže pitanjima je li to zaista moguće.





Nažalost – nije. Trailer nije pravi, već je složen od scena iz različitih drugih serija i filmova koje su glumci snimili. Ipak, video,nazvan The One With The Reunion, uspio je zavarati milijune obožavatelja serije.

NBC-jeva serija je snimljena u deset sezona od 1994. do 2004. i doživjela neviđen uspjeh. Otkako je najavljeno snimanje nove sezone serije Will i Grace i serija Seks i grad dobiva treći film, fanovi su se ponadali da će tako biti i s Prijateljima.