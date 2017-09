NAPOKON STIGAO FATALNI SUSRET, FARMERI SE ZALJUBILI NA PRVI POGLED? ‘Želiš prijateljicu? Ti ćeš mene na kraju ženiti’

Treća epizoda omiljene dokumentarne sapunice ‘Ljubav je na selu’ napokon je farmerima i farmerici donijela dugo iščekivane kandidate. Farmerica Marina Peštaj i farmeri Zvonko, Danijel, Zoran, Andre i Vinko dobili su hrpe pisama, a sada je došlo vrijeme da upoznaju momke i djevojke koji su im pisali. Toliko su dugo bili bez ljubavi, a sada ih samo nekoliko trenutaka dijeli od možda neopisive sreće.

Veliki je dan došao za farmere i farmericu, a iako su priznali da su zbunjeni te čak pomalo i preplašeni, stigli su na imanje, gdje su se prvi put susreli sa onima koji su im pisali.

Neuspjeli presedan

Kada su se farmeri i farmerica okupili, Andre je odlučio napraviti presedan u emisiji.

‘Što kažete da mi budemo Marinini farmeri, a ove naše cure dodijelimo onim njezinim farmerima, mislim da bi one bile zadovoljne!’, kazao je Andre ekipi aludirajući na farmericu Marinu Peštaj, no Vinko nije bio zadovoljan te je zaključio kako je ipak bolje imati tri djevojke.



Napokon je stigao fatalni susret kandidata i kandidatkinja. Prvi Vinkov dojam bio je jednostavan. ‘Sve su ženske!’, kazao je ‘vuk samotnjak’, što je nasmijalo voditeljicu Marijanu. Zoran je, pak, Marijani rekao da su ga sve djevojke iznenadile svojom ljepotom, a Andre je zaključio da su mu djevojke dobre, ali nijednu nije mogao izdvojiti kao posebnu. Mlađi od braće, Danijel Koprivnjak bio je malo razočaran jer se kod njega nije prijavila nijedna Bosanka, dok je njegov brat Zvonko uzbuđeno zaključio da su mu sve djevojke lijepe. Marinu su njezini momci obasuli komplimentima.

Marina: ‘Osjećala sam se kao neka princeza’

Kada su krenuli ‘brzi spojevi’, prva na redu je bila dama. Marina Peštaj je popričala sa svojim kandidatima te ih pitala zašto su joj pisali, a mnogi su joj priznali da su se u nju zaljubili na prvu te da su očarani njezinim izgledom. ‘Osjećala sam se kao neka princeza’, priznala je Marina nakon što je kandidate upoznala pobliže.

Danijel Koprivnjak je svoje kandidatkinje pitao pomalo neuobičajena pitanja poput, vole li kolinje, znaju li raditi krvavice te vole li sjediti na dvije stolice. Jednu od kandidatkinja to je toliko zbunilo, da mu je odgovorila da jako voli sjediti na dvije stolice!

Pjesnik Zoran Antičević svojim je djevojkama izdijelio komplimente, a onda ih je pitao kakve su kao zavodnice te ih filozofskim raspravama pokušao bolje upoznati. ‘Ovo želim da bude dogodovština koja će bit spjevana, i zapisana, i zapamćena’, kazao je Zoran jednoj od kandidatkinja, dok mu je druga, kada joj je rekao da bi rado bio njezin prijatelj, odmah odbrusila: ‘Ti želiš prijateljicu? Ti ćeš mene ženiti!’.

Baćinski šerif jednoj kandidatkinji izravno rekao da je previsoka

Andre Bogunović svoje je dame upitao zašto su baš njemu pisale te s kojim bi ga kulinarskim specijalitetom osvojile, a baćinski šerif, jednoj je kandidatkinji bez ustručavanja rekao da je previsoka za njega.

Zvonko Koprivnjak već pri prvom susretu s kandidatkinjom Nikolinom nije skrivao osmijeh od uha do uha, a potom je priznao u kameru da je među njima odmah nešto ‘kliknulo’. Zato ju je odmah pitao ako među njima klikne, bi li bila voljna upoznati bolje Baranju. ‘Naravno da bih!’, kazala mu je Nikolina. ‘To je to, ja mislim da je to- to!’, kazao je Zvonko sebi u bradu nakon što je Nikolina otišla s ‘brzog spoja’.

Vinko: ‘Mislim da smo srodne duše’

Vinka Perkovića kod njegovih djevojaka najviše je zanimalo čime se bave, a pitao ih je i bi li mogle s njim živjeti na planini. Sve su odgovarale slično osim Marije koja mu je na pitanje, zašto se prijavila baš kod njega, kao iz puške rekla: ‘Zato što si ti za mene!’. ‘Mislim da smo srodne duše’, zaključio je na kraju Vinko s čime se i ona složila.

Jesu li uistinu srodne duše, je li se već dogodila ljubav na prvi pogled i hoće li farmerici i farmerima trebati dugo da se odluče koja tri kandidata vode sa sobom na svoja imanja, gledatelji će saznati već sutra, u 20 sati, na RTL-u, u novoj epizodi ‘Ljubav je na selu’.