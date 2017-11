EKSKLUZIVNO ZA NET.HR: O Sarinoj guzi bruji cijela Hrvatska, a ona poručuje: ‘Ako vam se ne sviđam, nemojte me gledati’

Razgovarali smo s djevojkom o kojoj bruji cijela Hrvatska – 18-godišnjom Sarom Seifert, koja je podigla veliku prašinu pokazavši svoje umijeće twerkanja u showu Supertalent. Sve je počelo još na pozornici, kada je članica žirija Martina Tomčić njezin ples usporedila s ‘pozivom za parenje’, a zatim se nastavilo na društvenim mrežama gdje je jedni razapinju, a drugi joj čestitaju. Evo što ona misli o svemu tome.

Sarah, kako komentiraš prašinu koju si podigla svojim nastupom? Jesi li očekivala takvu reakciju javnosti?

Očekivala sam svakakve reakcije, i pozitivne i negativne, ali ne mogu vjerovati da o meni govori cijela država.

Čitaš li komentare na društvenim mrežama? Vrijeđaju li te?



Ne stignem ih baš čitati, nemam vremena, ali naslušam se svakakvih budalaština i opalila sam se smijati. Znam da me ljudi u komentarima pljuju, ali neću se zbog toga mijenjati, badava im to.

Je li te povrijedila Martina Tomčić svojim komentarom?

Cijenim svačije mišljenje pa tako i njezino, ali nije me povrijedila. Baš u inat njoj ću razvaliti u drugom nastupu.

A je li ti zasmetao njezin komentar koji je uputila tvojim roditeljima, da ona svom djetetu nikad ne bi dopustila da se bavi twerkanjem?

Moj otac ne gleda to kao drugi muškarci nego mi je podrška jer radim nešto što volim, pogotovo zato što zna koliko truda ulažem u to.

Rekla si da si sama naučila twerkati s pomoću YouTubea. Koliko često treniraš? Treniraš li svaki dan?

U ove četiri godine koliko se bavim twerkom trenirala sam svaki dan, osim nedjeljom kada se odmaram. Sada sam zbog showa pojačala treninge i bez obzira na druge obveze treniram po četiri, pet sati dnevno. Smatram da treba raditi na sebi i da čovjek uvijek može bolje.

Mnogi smatraju da to što radiš nije talent. Što misliš o tome?

Uglavnom sve djevojke koje se bave twerkom imaju neku podlogu – ili su se bavile baletom ili su išle u plesnu školu. Ja nisam. Prije nego sam se počela ovime baviti sam trenirala odbojku i to je sve. Twerk nije nimalo lak, pogotovo zato što sve radim i učim sama: od vježbi istezanja do različitih elemenata. Zato bi me baš ljudi i trebali cijeniti.

Kažeš da ti treniranje oduzima mnogo vremen. Sada si završni razred farmaceutske škole, utječe li to na tvoje školovanje?

Uzorna sam učenica, prva tri razreda sam prošla s vrlo dobrim uspjehom. Uvijek nađem vremena za učenje, kao i za kućanske poslove. Znam i kuhati.

Što tvoji prijatelji misle o tvom hobiju?

U potpunosti me podržavaju. Najveća podrška mi je najbolja prijateljica Zorica koja je cijelo vrijeme uz mene, ona me diže kada ‘padnem’.

Imaš li dečka? Što on misli o tvom plesu i negativnim komentarima?

Imam. On cijeni to što radim i podržava me, a o komentarima nismo ni pričali.

Jesi li očekivala da ćeš proći dalje u showu?

Ne znam. Mislila sam da hoću zato jer tako nešto još nije bilo na Supertalentu, to je nešto novo pa sam mislila da će biti zanimljivo.

Koji su ti planovi za budućnost? Seliš se u Irsku? Zašto baš tamo?

Odmalena želim živjeti tamo, a i brat mi živi u Dublinu. Plan mi je baviti se plesom, u tome se vidim.

Za kraj, imaš li kakvu poruku za ljude koji te ‘časte’ neugodnim komentarima?

Ako vam se ne sviđam, nemojte me gledati. A negativni komentari me ne vrijeđaju, uživam čitajući ih i oni me motiviraju da budem još bolja.