DVOBOJ LJUBAVNIKA: Goran i Josipa u posljednjoj bitki za pola milijuna kuna!

Nakon šesnaest tjedana došlo je vrijeme da saznamo tko će postati pobjednik pete sezone Farme i otići bogatiji za iznos od pola milijuna kuna.

U prvom polufinalnom dvoboju Goran je pobijedio Gordana, a iz drugog je kao pobjednica izašla Josipa. Goran i Josipa, ili kako su im farmeri nadjenuli nadimke – Popaj i Oliva, stat će jedno nasuprot drugoga u posljednjem dvoboju ove sezone.

Goran se, kaže, probudio dobre volje. „U finalu sam s osobom s kojom sam tu od početka. Ja, Josipa i Ante smo stvarno od početka, nismo se svađali,“ otkrio je finalist Goran, ističući da koliko je svjestan što ide kući nakon četiri mjeseca, toliko i nije.

JOSIPA POBIJEDILA TOMISLAVA, PA PORUČILA GORANU: Sutra ću te oderati!



Kako kaže, s Josipom je od početka showa. Iako su u početku bili u suprotnim zajednicama, svoju ljubav pronašli su na sjenici gdje su pali i prvi poljupci ovo dvoje farmera. „Mogu reći da je Farma obilježila dio mog života. Puno sam se promijenio u ova četiri mjeseca,“ dodao je, sretan što je unatoč sumnjama svojih bližnjih da će ga, kako kaže, njegov jezik koštati, ipak dogurao je do samog kraja showa. „Moj jezik je mene doveo do finala i to nije mala stvar!“ istaknuo je.

Njegova bolja polovica Farme, Josipa, tvrdi da je i nju ‘jezik’ koštao, no ističe kako je ponosna na svoj rad kojim je doprinijela razvoju farme. „Na farmu sam prvenstveno došla zbog same sebe. Došla sam vidjeti kakav je život u ekstremnim uvjetima, ne fizički, već ovih 18 karaktera različitih. Ja sam osoba koja pristaje na sve uvjete i ide do kraja. Takva sam bila kao malena, takva sam i sad,“ ponosno će Josipa i dodaje kako je jedino sredinom sedmog tjedna doživjela emocionalnu poljuljanost: „Tad je kolao u meni onaj dio gdje se vagalo ići van ili ostati. Znala sam otići do jezera i to mi je bio jedini spas, samo da glavu odmorim. Mislim da su me moje ruke i rad dovele do finala, ali najbitnije od svega je bila moja izdržljivost i snaga, ali ipak najbitniji je taj sportski duh.“

Nakon pobjede nad Tomislavom, Josipa je u šali poručila Goranu kako će ga oderati, a kaže, unatoč tome što imaju posebnu vezu, borit će se istinski i svim silama. „Bit će ozbiljno finale i ja i Goran ćemo to dostojno odradit jer ipak je tu ulog 500 tisuća kuna i tko bude bolji, neka pobijedi i nosi novce kući,“ zaključila je.

Gordan, kojemu je finale za dlaku izmaknulo, kaže, navijat će za Josipu, jer, ističe – više voli žene od muškaraca. Za razliku od njega, Darko, prednost daje muškom rodu. „Moji asovi su svi pali, ali opet bih volio da Goran pobjedi jer sam uvijek za muški rod, kakav god bio,“ kazao je. Uz Gordana, Darkov najveći as bio je i Tomislav, koji je priželjkivao vidjeti sebe u finalnom dvoboju s Goranom. „Ovo dvoje finalista su zasluženo došli u finale i neka bolji pobjedi i odnese glavnu nagradu,“otkrio je Tomislav i zaključio: „Ja sam svoju nagradu osvojio, a to je moja Barbara!“

Dok su neki priželjkivali dvoboj titana, a neki dvoboj suparnika, polufinalni dvoboji iznjedrili su završni dvoboj dvoje ljubavnika Farme. Tko će od njih dvoje pobijediti, ne propustite saznati u finalnoj emisiji Farme od 21.20 sati na Novoj TV.