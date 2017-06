DANAS JE FINALE ‘ZVIJEZDA’: Žiri se izjasnio, pogledajte tko ima najviše šanse za pobjedu po njihovom stručnom mišljenju

Veliko finale showa ‘Zvijezde’ je pred vratima, a uoči grandiozne završnice žiri nam je otkrio zašto Sara, Bernarda, Jessica i Filip imaju potpuno iste šanse postati pobjednici i osvojiti 100 tisuća kuna kao i potpisivanje ugovora s diskografskom kućom Dallas Records.

Prema riječima Tonyja Cetinskog, svatko od četvero kandidata jednako zaslužuje pobjedu. ‘Bernarda djeluje spremno i posebno i siguran sam da ima mjesta na sceni za nju jer u takvom senzibilitetu nakon Josipe Lisac, netko će morati naslijediti njezino mjesto, a mislim da je Bernarda najbliža tome’, kazao je Tony dok je za Filipa rekao da mora biti uporan ali i strpljiv. ‘Filip je mlad, zgodan, plodan, i svijet je pred njim! Mislim da je i skroman i drag, a koliko će njegov talent biti presudan, opet, nisam vidovit, ali mislim da ima ritma i zato čudi me što više nije koristio taj plesni dio jer nikad u pjesmi nije izašao iz ritma. Mislim da talent postoji i mora biti uporan i strpljiv’, objasnio je Tony te rekao da bi sa svima njima volio raditi. Također, kazao je svoje mišljenje i o Sari i Jessici. ‘Što se tiče Sare, napravila je nevjerojatan napredak od audicije do samog finala. Kod nje se to najviše vidjelo, baš isto kao što se kod Jessice vidi ta konstanta i predanost ovom poslu. Svatko od njih jednako zaslužuje pobjedu!’, zaključio je Cetinski.





Remi je također sličnog mišljenja. ‘Jessica bi mogla pobijediti zbog toga što je unatoč svojim nježnim godinama već poprilično izgrađena što se tiče interpretacije i svaku pjesmu učini da bude njezina. Sara bi pak mogla biti pobjednica jer ima nevjerojatan vokalni raspon i ima prethodno iskustvo iz ‘Zvjezdica’, a Filip izvrsno pjeva i mislim da nemamo na sceni mladog momka koji tako dobro pjeva, a postoji tržište. Bernarda je čudesna, magična i potpuno drugačija od svih ostalih kandidata’, rekla je Remi o finalistima.

Massimo je o svakom kandidatu imao samo lijepe riječi, a započeo je s Jessicom. ‘Mlada Jessica je specifična po tome što za razliku od ostalih kandidata iznenađujuće hladnokrvno djeluje dok nastupa. To me iznenadilo, jer imati kvalitete, čak i rutine, i biti tako mlad je jako lijepo’, kazao je Massimo dok je Sari udijelio i dobar savjet. ‘Sara će najvjerojatnije napredovati ukoliko bude marljivo radila na sebi, ali mislim da treba upijati više znanje glazbenika a manje samo pjevača, jer to već ima’, otkrio je. Za Filipa je također imao riječi hvale.

‘Vrlo simpatičan i drag momak i mogao bi čak i nešto ozbiljnije snimiti ukoliko bi imao dobrog kormilara sa druge strana stakla’, dao je savjet Massimo mladom pjevaču dok je Bernardu, kao svog favorita, sačuvao za kraj. ‘Bernarda je, na kraju, moj favorit, ali kao što sam rekao za Filipa to tek u njenom slučaju mora biti imperativ. Dakle, treba joj netko tko će je malo kanalizirati i filtrirati jer na momente zna otići u „previše“. Ali, ponovo, kada se uzmu godine u obzir ona je čudo!’, zaključio je naš poznati glazbenik.

Goran Lisica Fox potrudio se na svojstven način objasniti zašto finalisti imaju jednaku šansu za pobjedu. ‘Budući je Japan pao na peto mjesto, po glavi preostale četvorice ispada točno 25% vjerovatnosti za pobjedu. Malu prednost imaju glave u kojima su prednji zubi malo razmaknuti (engleski: »tooth gap«), ali ne mora biti presudno. I dva zaporedna ista slova u imenu, kao npr. »Jessica«, također mogu pripomoći. Budući smo u žiriju tri straightmuškarca, Filip bi, trebao imati nešto manje šanse jer muški više vole ženske. Ali kako smo mi prije svega strogi i pravedni, ne računam na diverzije iz sfere podsvjesti koje bi išle njemu na štetu. A Sara, pa njenih 25% šanse je čvrsto već zbog Sare iz zore kršćanstva’, kazao je Fox na način koji samo on to zna, objasnivši tako da svi imaju podjednake šanse za uzeti titulu ‘Zvijezde’.

Maja Bajamić složila se s Tonyjevim mišljenjem koji je Jessici prognozirao svjetsku karijeru. ‘ Ona je rođena za vanjsko tržište baš kao što je Tony rekao. Iz tako mlade curice kada zagrmi glas velike djevojke, ostaneš paf. Ona već ima iskustva s putovanjima i njezin cijeli životopis je očit plus za glazbeni posao kojim se misli baviti. Uz to ima šarm i izgled koji nije svakidašnji i njezina iskrena emocija na pozornici je ono što je čini pobjednicom’, kazala je Maja koja ima samo riječi hvale i za Saru. ‘Kod nje mi se najviše sviđa što obožava to što radi i to jasno i glasno kaže. Ima siguran stav kada kroči na pozornicu, pozitivni elan i naboj koji, naravno, prati vrhunski vokal. Jedna karakteristika pobjednice je i to što se ne plaši otići korak dalje i ne brine se gdje će je to odvesti, a to je prava odlika umjetnika’, zaključila je Maja.

O Filipu misli da je cijeli ‘paket’ za djevojke. ‘On ima profil koji jednostavno pali kod publike. Ima šarm, simpatičnost i skormnost, iskren je, ne plaši se zaplakati niti nasmijati. Naravno, lijepo izgleda što je vrlo bitno jer danas momci na sceni i nisu nešto za vidjeti. Zgodnih i lijepih muškaraca nedostaje, za njega ima prostora’, objasnila je Bajamić te za kraj ostavila svoju favoritkinju Bernardu.

‘To je ženska osoba koja definitvno nosi pečat autentičnosti, najviše od svih kadidata. Kod nje je to toliko osjetno da njezina emocija do mene najviše dopire, jedino bi joj život i posao mogla otežavati socijalna točka pa joj želim da se tako otvori i na drugim područjima svoga života pogotovo kada govorimo o glazbenoj industriji gdje će svakodnevno morati komunicirati i biti okružena s ljudima. Morat će biti u stanju pokloniti sebe’, rekla je Maja.

