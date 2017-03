DALIBOR PETKO u TLZP-U KAO ‘SPAJSICA’: Voditelj u uskom trikou i visokim petama poručuje: ‘Ajmo zapaliti pozornicu!’

Dalibora Petka, odnosno kako ga je Goran Navojec prozvao – Beast of entertainment, ove nedjelje vidjet ćemo u liku crvenokose Spajsice.

Pjesmu ‘Wannabe’ popularnog britanskog sastava Spice Girls otpjevat će Dalibor Petko u uskom trikou i visokim potpeticama, a za ovaj nastup trebat će mu jako mnogo energije. „Ovaj nastup iziskuje puno, puno toga. Bitna je ta energija, pokret. Ajmo zapaliti pozornicu!“ poručio je Dalibor, koji će i ovoga puta zasigurno oduševiti gledatelje.

Ani Gruici gljiva je bila blagonaklona pa ju je dopala transformacija u Ilana Kabilja s pjesmom ‘Kad nema ljubavi’ što je Anu naprosto oduševilo. „Obožavam stvar ‘Kad nema ljubavi’. To je ujedno i njegov najveći hit. Ova će pjesma biti samo za moju dušu,“ odlučila je.



NIVES SPREMNA ZA MRDANJE I DRMANJE U ‘TVOJE LICE ZVUČI POZNATO’: ‘Inače imam dosta dobar rad bokovima’

Nakon što je žarko želio ući u žensku transformaciju, čini se kako je Daniel Bilić ipak odahnuo što se ovoga tjedna neće podvrći transformaciji u suprotni spol. „Ne moram više lijepiti određene dijelove tijela, ne moram biti u uskom trikou. Vidjet ćemo još kako će biti,“ oduševljeno će Daniel, a ove nedjelje vidjet ćemo ga u ulozi američkog repera Pitbulla. „Uvijek sam bio loš po pitanju pamćenja, a ovdje treba ispričati tisuću i dvije riječi u milisekundi,“ priznao je Daniel, koji će nastupiti s hit pjesmom ‘I Know You Want Me’.

Mia Anočić Valentić, kaže, lakše joj je pjevati u liku muških izvođača, nego li ženskih, a nakon dvije muške, čeka je i ženska transformacija. Tako će Mia utjeloviti Sanju Doležal, a zapjevat će pjesmu ‘E moj Saša’. Mia je otkrila kako joj se i otac i dečko zovu Saša te dodala: „Kad uđem u lift moram misliti da sam Sanja, drugačije ne ide.“

Pregršt zabave donijet će nam ove nedjelje i Mario Roth kao Danijela Martinović, Nives Celzijus kao Shakira, a bit će zanimljivo vidjeti i Bojana Jambrošića u liku Omija te Ivanu Mišerić kao člana grupe Kiss.