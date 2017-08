DAENERYS I SNOW PROGOVORILI O KONTROVERZNOJ SCENI SEKSA: ‘Mislim da oboje znaju da je to pogrešno…’

Nakon što su se Jon Snow i Kraljica zmajeva poseksali, o sceni o kojoj bruji čitav svijet su progovorili i glumci koji ih utjelovljuju.

Scena seksa između Daenerys Targaryen i Jona Snowa iz posljednje epizode sedme sezone Igre prijestolja i dalje izaziva kontroverze.

Osim što su mnogi navijali za takvim razvojem događaja, ista je scena mnoge sablaznila. Naime, Daenerys i Jon su teta i nećak pa je njihovo prepuštanje strastima incest.



O sceni su progovorili i glumci Kit Harington i Emilia Clarke koji utjelovljuju Snowa i Kraljice zmajeva.

“Za nas glumce je to jako čudno. Činjenica da su u rodu, ne znam kako će to ljudi prihvatiti… Mislim da će reakcija biti povraćanje”, rekla je Clarke.

Ni Kit nije optimističan.

“Mislim da oboje znaju da je to pogrešno i da će to uzrokovati probleme. No, radi se o tome da kada jednom osjetiš nešto tako snažno prema nekome i svašta zajedno proživite, ne možeš zaustaviti štogod se dogodilo između vas. To je kao jureći vlak”, izjavio je Harington te dodao da mu je bilo mučno gledati tu scenu.