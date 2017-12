BURNE REAKCIJE NA FINALE SUPERTALENTA: ‘Hvala Bogu da nije pobijedio neki pjevač, oni nemaju što tražiti u takvoj emisiji’

U moru čestitki, u komentarima su se mogle pročitati i nove teorije zavjere, ali i apel da se iz ‘Supertalente’ potpuno izbaci pjevače.

Pobjedu u ‘Supertalentu’ odnio je plesački par Emil i Mateja, a iako se mnogi slažu da je upravo njihov nastup bio najbolji, na društvenim mrežama svejedno su se mogle pročitati brojne kritike na finalnu emisiju. Među komentarima je bilo iznenađujuće mnogo komentara koji pozivaju da se pjevači potpuno izbace iz ‘Supertalente’ jer već postoje emisije u kojima se natječu isključivo pjevači. Ivana tako piše: ‘ Draže bi mi bilo da su Atomi pobijedili jer je to talenat, al bravo i za pobjednike! Fala Bogu da nije neki pjevač jer za to imaju Voice’, dok Ružica komentira: ‘Odlični su, al mi žao one djece- Atomi- bilo je još koji su otpali, a bolji od nekih koji su u finalu. Pjevači nemaju što tražiti u takvoj emisiji’.

Unatoč gomili pozitivnih komentara, bilo je i onih kojima se nije svidio pobjednički par. Josipa je napisala: ‘Ma namješteno… taj Emil mi je toliko antipatičan… a ona zacopana u njega do ušiju… ne skida pogleda s njega, a on je ne tepe ni 5% … muka za gledat…’. Ana također sugerira da je sve namješteno jer kaže: ‘ Je li samo meni upalo u uho kad su u najavi rekli “Kad pobijedimo idemo na odmor” pa se brže ispravili “ako pobijedimo”. Hmmm…’



Ogorčena je bila i Iva koja komentira: ‘Definitivno namještena pobjeda… užas. profesionalni plesači, kakav je to talent.. talent su djeca ( atomi) i Martin koji su sami sve napravili… NAMJEŠTENO I UŽASNO ŽALOSNO…..’, a razočaran je i Mate: ‘Ja mislim da je ovo sve namješteno jer nema mi logike prvo da upadne dijete među prvih troje. Ovo kod nas nije vidjelo supertalenta i nikad ni neće nažalost. Nisam ljubomoran ni ljut na nikoga i iskrene čestitke pobjednicima. Prvo treba biti pravilo da nema prijave ispod 18 jer je sve ovo ispala velika glupost. Jer tko će vama dokazati koliko je tko skupio glasova? I naravno svi su natjecatelji na neki način talentirani al treba nekad razlikovati i talent od gluposti ‘.

No, možda najbolji komentar je onaj Jasminke koja je napisala: ‘Čestitam vam, a gdje su sad oni koji su pričali da je sve namješteno? Niti Emil i Mateja vam nisu dobri koliko sam pročitala? Koliko ljubomore i ljutnje u ljudima…Još jednom, čestitke. Vidimo se iduće godine u novoj sezoni. 😊 😴’