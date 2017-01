BIVŠI FARMERI SVE IZNENADILI: Jasmina i Kristijan otkrili da su u vezi, brine ih samo što će reći Gordan

Obožavatelji showa Farma su se iznenadili kada su na Facebooku ugledali fotografiju bivših natjecatelja, Jasmine i Kristijana, u ljubavnom zagrljaju.

Iako su gledatelji Farme ‘držali palčeve’ da sada već bivša natjecateljica Jasmina Milaković završi u vezi s Gordanom, na Facebooku ih je dočekalo iznenađenje.

Naime, Jasmina i Kristijan Nikšić su zajedničkom fotografijom otkrili da su u vezi!



“Zašto da krijemo!”, napisao je Kristijan uz fotku na kojoj se grli s Jasminom.

“Idemo probati, nikad se ne zna. Odlučili smo se na to, vidjet ćemo. Reakcije su odlične, i standardne, svi nam čestitaju”, komentirao je Kristijan za Dnevnik.hr.

No, fanove Farme brine što će na to sve reći Gordan koji je tijekom njenog boravka na farmi jasno pokazivao da mu se Jasmina sviđa, a to je znao i Kristijan s kojim je Gordan bio vrlo blizak.

Nikšić upravo zato pretpostavlja da Gordan ne bi dobro reagirao na saznanje da su on i Jasmina zajedno.

“Ne bi dobro reagirao, možda bi se naljutio, on je tvrdio i na Farmi da je među nama nešto bilo. Vidjet ćemo što će biti”, kaže Kristijan koji nije htio puno komentirati svoj odnos s Jasminom.

Ona je bila rječitija: “Već je to na Farmi krenulo, no distancirali smo se zbog kamera. On je divan dečko, ima fine manire, nije nasrtljiv. Ja sam u biti čekala da izađe van, našli smo se čim je izašao. Rodilo se nešto više od prijateljstva, idem kod njega i njegovih sada za vikend i baš sam sretna”, otvoreno je priznala.