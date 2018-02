BB stanarke za ovu su priliku na sebi imale samo erotsko rublje i senzualnim pokretima plesale uz Beyonce.

Big Brother stanarke dobile su zadatak uvježbati koreografiju i izvesti striptiz u seksi rublju za muške stanare, a to su odradile uz Beyonceinu pjesmu ‘Crazy in Love’. Anči, Ana, Anezi, Dubravka i Lucija svojski su se potrudile, a kako je to izgledalo možete pogledati u nastavku: