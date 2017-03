BEZ RAZMIŠLJANJA JE ODVEO U KREVET! Dečka ‘štrebera’ testirala s dvojnicom Kim Kardashian – i požalila

Jedna je djevojka odlučila testirati vjernost svog dečka u ozloglašenom emisiji To Catch A Cheater i to joj se obilo o glavu…

Emisija To Catch A Cheater u kojoj partneri testiraju svoje ‘bolje polovice’ kako bi vidjeli jesu li ih spremni prevariti podiže veliku prašinu. Naime, gledateljima nije jasno kako bi netko doveo sebe i partnera u tako neugodnu situaciju i sramotio se na televiziji, no iznova se nalaze ‘genijalci’ kojima to nije nikakav problem.

Jedna od njih je i plavuša koja je htjela provjeriti koliko joj je njen dečko informatičar vjeran pomoću striptizete, dvojnice Kim Kardashian.



‘Lažna Kim’ je nesretnika dočekala u kućnom ogrtaču te mu dala do znanja da mu je spreman prirediti privatni show. Nakon što je provjerio da nema dečka i da je stan prazan, informatičar je odveo striptizetu u krevet.

Pogledajte kako je reagirala njegova djevojka koja je sve to gledala: