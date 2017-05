BERNARDA, MARIJA I SANDRO UŠLI U TOP 12: Jedan kandidat šokirao žiri: ‘Što si uradio? Žao mi je kao psu…’

Nakon što su svi natjecatelji otpjevali po dvije pjesme, jedno je bilo sigurno – Bernarda Bobovečki jedina je, s maksimalnih deset bodova, bila sigurna za ulazak u TOP 12, dok su kući otišli Džon Gečević (7 bodova) i Iva Filipan (5 bodova). Međutim, još je jedan natjecatelj trebao napustiti show…

S pravom se može reći da je Bernarda svojim nastupima očarala žiri. Za oba nastupa, pjesme Tears dry on thier own Amy Winehouse i I put a spell on you Nine Simone dobila je i maksimalnih deset bodova i ovacije žirija i publike.

„Imaš nevjerojatan osjećaj za ritam, baš kao što ga ima i Damir Urban. Nemam što za reći osim da je ovo bilo blizu perfektnog. Koliko godina imaš? 17?! Bože te sačuvaj! Pa šta je ovo… To su nuklearna djeca!“, Kazao je Massimo ne krijući oduševljenje Bernardinim interpretacijama. Maja i Remi složile su se da ova Brođanka „razvaljuje“ na pozornici, te da ima „stava na bacanje“, a Tony već ima na pameti suradnju između magične Bernarde i Remijinog Elementala.





I dok sramežljiva Iva nije uspjela proći dalje zbog ne baš sjajnih nastupa (jer za TOP 12 ne prolazi samo glas, već i stav, emocije koje natjecatelji prenose na publiku i žiri), Džon je drugom pjesmom ostavio žiri u šoku. Otpjevavši Time after time Cindy Lauper, zeleno svjetlo stisnuli su samo Remi i Fox, a Maja, Tony i Massimo su se spustili dolje kao znak da nešto s nastupom nije bilo uredu.

„Što se desilo? Upravo mi je ta rečenica prolazilo kroz glavu dok si pjevao. Išao si toliko visoko s tonalitetom da je sve ispalo tako tanko. Čovječe, pa ti imaš takav glas! Što si si uradio? Zašto? Mislim, ovo je eutanazija! Žao mi je kao psu…“, priznala je Remi koliko je iznenađena Džonovom lošijom izvedbom.

Borba za ‘opstanak’ u showu vodila se između Marije Radonić, Stele Rade i Sandra Bjelanovića. S obzirom da svo troje ima jednaki broj bodova (svaki po 8), pred žirijem su nastupili još jednom, i to otpjevavši a capella verziju – Marija je izabrala Beyonceinu If I were a boy, Stela Give me one reason Tracy Chapman, a Sandro pjesmu Love me tender Elvisa Prestleya.

Žiri je donio jednoglasnu odluku da show ipak napušta Stela, iako su bili „na rubu“ da zapravo to bude Sandro. „Odlučili smo ti dati priliku jer si nam pružao nešto što nitko drugi dosad nije. Ali sad ste se svi vi popeli vrlo visoko i sad se trebate vrlo opušteno probijati prema vrhu“, kazao je Tony koji puno očekuje od TOP 12 natjecatelja.

Natjecatelje već sutra očekuje novi krug eliminacija