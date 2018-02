BB SUPRUŽNICI OTIŠLI NA MEDENI MJESEC, SINOVIMA PORUČILI: ‘Komunikacije s vama više nema, čuvajte kuću!’

Nakon što su BB par Dubravka i Marijan izmijenili zavjete i obećali jedno drugom vjernost u dobru i u zlu, ljubavi i blagostanju i svim životnim iskušenjima, Big Brother ih je odlučio poslati na romantični bijeg iz svakodnevnice.

Nakon svadbe, kako to obično biva, slijedi romantično bračno putovanje! Tako su Duda i Marijan pomislili na beskrajno plavo more i šljunčane plaže obasjane suncem, i to čim im je Big Brother rekao da ih šalje na nevjerojatnu destinaciju zbog koje će ostati bez daha – Havaje!

Nakon bajkovitog vjenčanja, supružnici su se pozdravili sa sinovima i uputili na ‘medeni mjesec’, ali sve prema uputama Big Brothera. „Bok sinčiću, vidimo se! Budite dobri i čuvajte kuću!“, kazala je Dubravka BB sinovima Matiji i Nikoli. „Ti si odgovoran i čuvaš kuću!“, dobacio je Marijan Nikoli.