BB ORKY DOBIO ULOGU MODNOG STILISTA: ‘Predsjednica’ Ana spremna je za cirkus, pogledajte kako ju je odjenuo

Ana Marković proglašena je Big Brother predsjednicom, a kao svojeg modnog stilista odabrala je Orkyja.

Big Brother stanarka i nova predsjednica Ana Marković, kako to priliči njenoj funkciji, ispred kamera se drži strogih pravila odijevanja, za što je i zaslužan njezin BB modni stilist Antonio Orač. Većina ljudi misli da je zanimanje modnog stilista nepotrebno, no to zasigurno nije tako. Da je to zanimanje za koje je potrebna edukacija, dokazao je BB stanar Antonio Orač, za kojeg zasigurno možemo reći da se uživio u svoju novu ulogu.

Naime, nakon što je BB predsjednica Ana odabrala Orkyja za svog modnog savjetnika, koji svakodnevno brine i pregledava njezino postojeće stanje u ormaru te utvrđuje koji je komad odjeće neophodan za nadopunu ili pak suvišan, simpatični Bjelovarčanin svoj je zadatak prihvatio krajnje ozbiljnim i tako počeo brinuti o Aninoj odjeći, obući i raznim modnim dodacima.