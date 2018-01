BB LUKA SMRŠAVIO 40 KILOGRAMA ZBOG CURE: Posvetio joj tetovažu, zaprosio je, a ona prihvatila pa se predomislila

Kaže doktor: Luka ti nemaš čuku, ti nemaš poriv, skini 15kg preći će ti na zdravlje. A ja si dam onaj šećer u ruku i kaem ajmooooo! Reko doktore evo 30! Ak je to u redu, ak vas to ne vređa? #doubleornothing #laganozagrijavanje #tataigre #očekujneočekivano #idemodaljezaistepare #igrajMareprašinasediže #theshowmustgoon #tobecontinued

