BB LUKA BACIO OKO NA RENATU: Zagrebački zavodnik otkrio da obožava biti pokraj nje: ‘Ona je žena za udaju!’

Luka i Anezi jučer su u dvorištu odlučili prokomentirati izgled svojih sustanarki.

Luka Rok Medunović (23) od prvoga je dana samoga sebe predstavio kao velikog zavodnika, a stanarima neprestano pokušava objasniti koliko je neodoljiv ženama. Luka ističe kako muškoj populaciji često smeta lakoća kojom prilazi djevojkama te kaže da je u društvu on uvijek u prvome planu kad je u pitanju osvajanje pripadnica ljepšeg spola.

Tako je bilo i ovoga jutra kada je s Anezi u dvorištu komentirao Renatin i Nikitin izgled. ”Renata je žena za udaju, vrhunska! Pere, čisti, kuha, zabavna je”, kazao je Luka.





”Znači, tvoj je tip žene?”, kroz smijeh ga je zadirkivala Anezi.

”Njezin karakter… Samo da je pored mene! Njezina energija mi paše”, dodao je Zagrepčanin, a zatim je prokomentirao kako je od svih cura u kući Nikita ipak najbolje građena.

No, Anezi ga je odlučila i dalje zadirkivati pa ga je upitala misli li da ga Renata smatra privlačnim. ”Pa jesam, ali premlad sam. No, to nema veze, jer bih ja uspio. Kao i uvijek”, samouvjeren je Luka.

Hoće li zavodnik Luka uspjeti osvojiti Renatu, pratite i dalje u dnevnim emisijama od 20 sati na RTL-u.