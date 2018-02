BB LUCIJA ODLUČILA BITI BLAGA PREMA ANTONIJI: ‘Isprovocirala sam je na sve moguće načine, neću više, žao mi je’

Nakon što su prije nekoliko dana Lucija i Antonija zasule jedna drugu žestokim uvredama i psovkama, čini se kako je mlada Splićanka ipak odlučila popustiti.

Lucija i Antonio odabrali su ulogu najvećih provokatora kako bi osvojili zlatnu propusnicu koja će im osigurati mjesto u BB kući. Iako se činilo da će Lucija, koja sada ima dobro opravdanje za manipulacije i igrice, posebice uživati u provociranju Antonije, Big Brotheru je otkrila kako će ipak potražiti druge ‘žrtve’.

”Žao mi je te cure. Mislim da neću više. Nju sam isprovocirala već na sve moguće načine i mislim stvarno da neću više. Ne shvaćam je više preosobno”, rekla je Lucija u ispovjedaonici.

I dok se Lucija očigledno u ovom zadatku snalazi kao riba u vodi, to se ne može reći za Antonija koji je rekao da mu je teško svađati se. Lucija je s Big Brotherom komentirala i njegove strategije za odradu zadatka.



”Uspio je isprovocirati Orkyja i Anu. No, Antonio je to danas s Orkyjem izveo malo pretjerano. Ne mislim da su Ana i Orky skupa, a Antonio je odlučio isprovocirati ga kao da mu je to zadnje u životu”, ispričala je Lucija te dodala kako mu je savjetovala da neke granice ne smije prijeći.

Je li Lucija bila iskrena i hoće li se doista držati danog obećanja te pustiti Antoniju na miru, ostaje nam tek doznati.