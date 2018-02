BB ANEZI PRIZNALA BEZ USTRUČAVANJA: ‘Luka je zgodan muškarac, inteligentan, smiješan… Samo mi jedna stvar smeta’

Anezina naklonost Luki primijetila se već kada je zbog zadatka najvećeg BB zavodnika bacio oko na Renatu. Pjevačica je tada rekla da će pokušati privući njegovu pažnju na sebe, a sada je otvoreno progovorila o svojim osjećajima prema njemu.

Htjela to ona priznati ili ne, od početka Big Brothera jasno je da je Anezi bacila oko na Luku. Nerijetko je navodila kako joj zapravo smeta razlika u godinama, jer ipak je starija od njega osam godina, te da je Luka prebalav, ali ipak ne može sakriti dragost koju osjeća prema njemu.

Primijetilo se to već u zadatku kada je Luka morao postati najveći zavodnik u kući pa je oko bacio na Renatu. Tada je Anezi rekla kako će mu pokušati fokus s Renate prebaciti na sebe. I čini se da joj je pošlo za rukom.

Otvoreno priznala da osjeća simpatije





Naime, dok je ležala Luki u naručju, pričala je s Bojanom te je rekla kako u vanjskom svijetu vjerojatno Luku ne bi ni primijetila jer ne bi imala povoda s njim pričati.

„Na prvu ću reći da je on zgodan muškarac, inteligentan, smiješan. Sve to stoji. Kao što je on to rekao za mene. Međutim, razmišljam kako bi vani došli u priliku da se upoznamo toliko“, kaže Anezi koja se zapitala zašto bi izvan kuće išla s njim na kavu.

„Kako biH ja vani slušala njegove filozofije?“ pitala se Anezi te dodala da je njoj ljubav seksualna privlačnost plus ogromno prijateljstvo.

„Ja ne bi njega proglasila simpatijom da nije. Ono što je mene privuklo je njegova nutrina, način na koji razmišlja. Međutim, ono za što ne bi imala sekunde strpljenja vani je njegovo baljezganje“, kazala je Anezi Bojani. No, njezin smiješak na licu, čini se, ipak odaje da bi lako podnijela i to…

Je li ovogodišnja sezona Big Brothera napokon dobila svoj prvi ljubavni par pogledajte danas u 20 sati na RTL-u!