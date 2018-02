BB ANA KROZ SUZE PRIZNALA TKO JOJ JE NAJGORI STANAR: ‘Živcira me njegova lijenost i što ga zaboli za svaki zadatak’

Temperamentna Ana Marković iz Bjelovara pokazala je emocije i pustila suzu.

Unatoč tomu što je početkom tjedna izjavila da joj je Orky dobar kolega, Ana je pustila suzu tijekom objašnjavanja koliko ju on ljuti zbog svoje lijenosti. „Rekla sam mu da me živcira njegova lijenost i što ga boli briga za svaki zadatak. Zatim, svi ga zezaju da smo par i zbog toga ne pričamo. To ga je dodatno naživciralo. Najmanje se slažemo i on je meni najlošiji stanar“, izjadala se Ana u ispovjedaonici Big Brotheru, dodavši da ne može shvatiti njegovo ponašanje. „Mislila sam da ćemo se dobro slagati s obzirom na to da smo iz Bjelovara, ali me sada počeo živcirati!“, zaključila je ljutito Ana.

BB RENATA SHVATILA DA JE LUKA ZAVODI JER MORA: Evo kako je reagirala kada je saznala da je sve bila laž

Idući tjedan bi trebao biti zanimljiv jer će baksuzni par dobiti nove zadatke, a sve će se saznati u narednim danima. Što je sve zasmetalo Anu kod Orkyjevog ponašanja i kako je on reagirao nakon što mu je Ana otvoreno rekla što misli, doznat ćemo već sutra u novoj epizodi na RTL-u!