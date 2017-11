‘BAŠ ME IZIRITIRALA KVOČKA!’ U kuharskom showu pale teške riječi na račun jedne članice žirija

Kako se show ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ privodi kraju, članovi žirija sve manje toleriraju greške na tanjurima, a neki kandidati još uvijek nisu naučili kako se nositi s kritikama i lošim ocjenama.

Četvrtak navečer Bada i Toca pamtit će po pohvalama žirija koje su pljuštale nakon što su Mateja, Mate i Tomek vidjeli i kušali njihove jastučiće od krumpira punjene telećim mozgom te pačja prsa s karameliziranom kruškom.

„Moram vas pohvaliti s prezentacijom, sve je estetski fino, čisto i uredno posloženo. Iz dana u dan sve ste bolji i prezentacijski ste se razvili“, kazao je Mate. S njim se složila i kolegica Mateja koja je imala samo riječi hvale za oba jela. „Meni je ovo jako, jako dobro, a tek krumpirovo tijesto s nadjevom – svaka čast!“, kazala je Domitrović Sabo.





Jastučići s telećim mozgom bili su toliko fini da je čak i chef Janković Badu tražio recept kako bi ga ubuduće uvrstio u svoj jelovnik, a sretan je što i on ponekad može učiti od kandidata.Jedina veća zamjerka koju su Mateja i Mate imali bila je nedostatak mozga, točnije, manjak telećeg mozga u jastučićima, ali i to što su pačja prsa mogla biti ipak malo više pečena. Kako je Mate kazao, kada se sitne stvari izuzmu, Bada i Toca napravili su dva jako dobra jela i za to dobili 25 bodova.

Isti broj bodova dobili su Anto i Antonio koji su pripremili crne palačinke s lososom, kiflice sa sezamom te pileće batake u marinadi. „Epizoda 44 – bataci pečeni, dobro je!“, našalio se Mate jer su kandidati inače poznati po serviranju sirove piletine. Osim za pileće batake i marinadu, dečki su velike pohvale dobili za kiflice, a Mateja je Antonija prozvala kraljem tijesta.

No nisu se svi kandidati iskazali. Morana i Domagoj potpuno su kiksali jer nisu stigli napraviti sve što su zamislili. Na jednom tanjuru nedostajalo je puno začina, a na drugom ih je pak bilo previše, pa su skupili niskih 16 bodova.

Iako Andrej i Marijan nisu dobili najmanje bodova, Andrej je imao najviše primjedbi na dobivene ocjene, pogotovo na Matejinu šesticu koju su zaradili zbog previše timijana u predjelu.

„Gospođa je 75 minuta potrošila na komentare o timijanu kao da ga cijeli život bere i sadi, dosadna je bila užasno dok je to komentirala“, prokomentirao je ljutito Andrej, ali se na tome nije zaustavio.

„Ja ne znam što se toj ženi događa u glavi i kakvi su to kriteriji. Baš me iziritirala, kvočka!“, kazao je jer smatra kako nije pravedno ocijenila njihovo jelo, a Badi i Toci dala je visokih 9 bodova za slabije pečena pileća prsa.

Kako se kaže, tko gubi, taj se ljuti – to je poznata stvar! Misli li Andrej to ozbiljno ili je danas samo ustao na krivu nogu, vidjet ćemo sljedeći tjedan u kojem će vođe timova biti parovi koji su ovaj tjedan prikupili najviše bodova, a to su Silvijana i Marica te Bada i Toca.

Kakve novosti čekaju kandidate idući tjedan, ne propustite pogledati u ponedjeljak u 21:40 sati na RTL-u!