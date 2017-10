ZVIJEZDA SUPERTALENTA GOVORI ZA NET.HR: Antonia Dora o kontroverznom ulasku u show i vezi s Gibonnijevim sinom

Nakon što je u prvoj sezoni Supertalenta 2009. godine kao jedanaestogodišnja djevojčica Antonia Dora Pleško osvojila srca gledatelja, osam godina kasnije ponovno je oduševila i osvojila zlatni gumb. No, mnogi smatraju da je riječ o namještaljci jer je Antonia u show ušla bez prijave. Za Net.hr je otkrila kako je to zapravo izgledalo i koji su joj planovi za budućnost.

Antonia Dora, na društvenim mrežama traje rasprava o tome je li tvoj nastup bio namještaljka ili nije. Reci iskreno, jesi li znala da ćeš pjevati u Supertalentu?

Naravno da nisam znala! Smiješni su mi ti komentari, pa na mom licu se vidio šok. Ni moja majka ništa nije znala i ružno mi je to što ljudi pišu o njoj. Pitali su je zna li koju pjesmu bih znala otpjevati da me probude usred noći i rekla im je, a oni su sami nabavili matricu i sve. Mama ih je pitala što će biti, no nisu joj htjeli otkriti. Rekli su joj samo da se ne brine i da će biti nešto lijepo.

[VIDEO] MLADA ZVIJEZDA SUPERTALENTA JE U VEZI S GIBONNIJEVIM SINOM: ‘On me promijenio, izvukao me…’



Kako si se osjećala kada su ti rekli da staneš na pozornicu?

Meni je to sve u magli, nisam uopće shvaćala što se događa. Mislila sam da je u pitanju neki show program, kao Antonia Dora je bila u prvoj sezoni Supertalenta pa će otpjevati nešto. Tek kada je Maja Šuput stisnula zlatni gumb sam shvatila ‘Isuse Bože, ja sam u showu'”.

U showu si bila kao pratnja prijateljici Loreni Bučan. Jesi li razmišljala o tome da se i sama prijaviš u Supertalent? Zašto se nisi prijavila?

Imala sam ružno iskustvo u showu X Factor Adria i rekla sam da se više neću prijavljivati ni u kakve showove. I moja majka je to znala, zato se i toliko brinula kada su joj rekli da nešto spremaju.

Je li ti drago što si ipak dio showa?

Jako mi je drago, prekrasno je to što se dogodilo! Vratila sam staru sebe! Želim da svi koji me kritiziraju uvide da sam normalna cura i da sama želim nešto ostvariti, a to se ne može sjedenjem kod kuće. Život glazbenika je nažalost takav da moraju trčati od vrata do vrata. Uporna sam i ambiciozna. Pjevanje je moj san, želim živjeti od toga.

Kako ti je bilo u prvoj sezoni Supertalenta?

To mi je bilo najljepše iskustvo u životu. Otvorile su mi se brojne prilike nakon toga, bila sam u Americi, snimala sam reklame, imala brojne koncerte…

Zašto je to sve stalo?

Sve je stalo kada sam sudjelovala u X Factoru Adria, gdje sam doživjela veliku nepravdu i htjela sam čak odustati od pjevanja.

Što se zapravo dogodilo? Mnogi misle da si se posvađala sa Željkom Joksimovićem, je li to točno?

Ne, on nije ništa kriv, s njim sam imala jako dobar odnos, i danas smo dobri. Zakačila sam se s glavnim producentom jer nisam htjela pjevati ono što mi je on rekao da moram. Rekao mi je: “Ti sutra ispadaš.” Pjevala sam znajući da ću ispasti. Joksimović tu nije mogao ništa. Morao je raditi ono za što je plaćen.

Spomenula si na Facebooku da si jako zahvalna vokalnom treneru Joshui Alamuu; koja je njegova uloga u tvojoj priči?

To što se dogodilo je nestvarno, on je otvorio neke moje emotivne špine koje sam mislila da sam izgubila s godinama. On je vokalni trener u Londonu, ali došao je u Sloveniju i ja sam otišla na njegov sat. Mislim da nam je bilo suđeno da se upoznamo. Kada sam mu dala ruku, rasplakala sam se. Ne mogu opisati taj osjećaj. On mi je samo rekao “u redu je”. Rekao mi je da sam čudo i da ne znam što mi se može dogoditi u dva dana. Nakon dva dana se dogodilo ovo.

Ovako je to izgledalo u backstageu 🌟❤️ @lorenabucan @antoniadoraplesko @majasuput A post shared by 👻 supertalenthr (@supertalenthr) on Oct 8, 2017 at 1:04pm PDT

U vezi si s Random Stipišićem, Gibonnijevim sinom. Rekla si da te promijenio, na koji način?

Želim reći samo da nam je jako lijepo zajedno i da se jako volimo i ne želimo da nam ova medijska pažnja uništi to što imamo. Promijenio me nabolje, vratio je u meni želju za pjevanjem i namjeravamo biti zajedno na duge staze. Ne bih više govorila o njemu.

U kakvom si odnosu s Gibonnijem?

Imamo super odnos. Ja na njega gledam kao na čovjeka, a ne zvijezdu i to mu je drago. Bavimo se istim poslom i drago mi je što ga poznajem jer mogu jako puno od njega naučiti.

Završila si srednju školu. Kakvi su ti planovi za budućnost?

Želja mi je sljedeće godine upisati fakultet za pjevanje, ples i glumu u Londonu, ako budem imala financijska sredstva. Dotad planiram raditi u Hrvatskoj.