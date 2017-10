[ANKETA] SARAH SVOJIM PLESOM PODIJELILA GLEDATELJE: Jedni smatraju da se sramoti, a drugi navijaju za nju; što mislite?

Djevojka koja je svojim plesom digla tlak Martini Tomčić je uzrokovala buru na društvenim mrežama.

Sarah Seifert je svojim sinoćnjim nastupom u Supertalentu podigla veliku prašinu na društvenim mrežama. Na Facebook stranici showa je u tijeku prava rasprava. I dok jedni Saru brane, drugi staju uz Martinu Tomčić koja je njen ples usporedila s “pozivom za parenje” kojem “nije mjesto na televiziji”.

MARTINA TOMČIĆ ŠOKIRANA PLESOM MLADE VUKOVARKE: ‘To je poziv za parenje, tome nije mjesto na televiziji’

Martina se obrušila i na Sarine majku i oca, koji ju je podržavao iz publike, rekavši da ona svojoj djeci nikada ne bi dozvolila da se bave takvim nečim.



“Martina je totalno u pravu. Svaka čast, cura je bila super, ali stvarno nije emisija za to”, “Ovaj put ću se i ja složiti sa Martinom. Nije primjereno za TV, prvo zbog djece koja ne spavaju i vole gledati Supertalent, kao drugo nemam ništa protiv toga čime se bavi, svatko ima neki talent, ali još jednom kažem za ovaj show nije primjereno”, “Martinu podržavam u potpunosti. I sama sam majka jedne kćeri, i ne bih je nikad podržavala u ovakvoj sramoti. A vama kojima je to super sigurno nemate djecu. Ajde da vas vidim koji bi svoju kćer u ovome podržavali?”, neki su od komentara gledatelja kojima se ne sviđa što će guzu mlade Vukovarke morati gledati i u polufinalu.

“Cura radi što i većina pjevača i plesača”

S druge strane, mnogi su gledatelji showa podsjetili korisnike društvenih mreža koji nisu na Sarinoj strani da su u istom showu u isto vrijeme 17-godišnji Angelo Švec i njegov stariji brat (19) skidali majice, a natjecatelj Prince George izveo striptiz i plesao u gaćicama.

“Svi protiv cure, kako su ju djeca vidjela ovo-ono. A onaj stariji gospodin koji se skinuo više nego ona i bio prije nje, za to vas nije briga što su ga djeca vidjela?!”, jedan je od komentara.

Gledatelji su podsjetili i da se takav ples danas može vidjeti u bilo koje doba dana.

“Najbolje da žene hodaju ovijene u zavjesama. Cura radi što i većina pjevača i plesača, a to što se to prikazuje u ovom terminu nije njezin problem”, zaključila je jedna korisnica društvenih mreža.

Sarah: “Predrasude imaju ljubomorne djevojke i dečki koji me ne mogu imati”

Sama Sarah, koaj je plesati naučila uz pomoć YouTubea, je prije nastupa priznala da ispočetka nije imala podršku roditelja.

“Ispočetka se mojim roditeljima nije svidjelo to što radim, no sada me podržavaju jer vide da to volim i da se jako trudim”, rekla je Sarah prije nastupa. Očekivala je da se njen ples neće svidjeti Martini, tako da je bila spremna na kritike.

”Svatko ima svoje mišljenje. O ukusima se ne raspravlja, a njezino mišljenje cijenim. Samo ne smije se zaboraviti da za ovaj ples treba jako puno truda ali i hrabrosti. Ja se nisam uvrijedila”, rekla je Sarah za Dnevnik.hr.

Dodala je kako je navikla na čuđenje kada je njen hobi u pitanju, posebice zato što je iz male sredine.

“U početku je ovaj ples Vukovarcima bio malo šok ali sada me sve više podržavaju. Ja svojim plesom pokazujem ženstvenost. Predrasude uglavnom imaju djevojke koje su ljubomorne ili dečki koji vas ne mogu imati”, bila je iskrena Vukovarka.

