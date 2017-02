Смотрела вчера #Superbowl, увидела рекламу @official_wot и сразу захотелось сыграть пару боев на #PS4 🎮😏😛 А вы играете в #WoT? Пишите свои ники в комментариях))

A photo posted by Galina Dub (@galina_dub) on Feb 6, 2017 at 2:11am PST