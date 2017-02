ZADRANKE UŽIVALE NA STRIPTIZU PA NAPRAVILE PANIKU: ‘Nije nas briga kako ćete mužjacima objasniti gdje ste bile’

U jednom zadarskom noćnom klubu u subotu je organiziran muški striptiz na koji su došle uživati brojne građanke Zadra. No, ubrzo su požalile…

Brojne Zadranke su se itekako dobro provele na subotnjem muškom striptizu u jednom klubu, no sutradan su napravile kaos zbog fotografija koje je objavio portal Antena Zadar.

Naime, vidjevši fotografije, mnoge su se dame zabrinule što će se dogoditi kada iste vide njihove obitelji, poslodavci i prijatelji, pa su obasule portal e-mailovima u kojima su tražile da uklone fotogaleriju.

S obzirom na velik broj zahtjeva za uklanjanjem, portal im se obratio tekstom u kojima im je poručeno da se to – neće dogoditi.



“Već danima zvone redakcijski brojevi, pa i oni 0800 za dojavu vijesti, s porukama i molbama, čak i vapajima, da se ukloni galerija striptiza iz Famous bara. Vide ima se face, lica, guzice, vidi se kako dodiruju prsa striperima, vide im se osmjesi od uha do uha. I sad je to naš problem, sad je problem što su doma naišle na viku, neodobravanje i možebitne batine svojih mužjaka kojima, zasigurno, nisu ni rekle kamo idu. No, ako ste već potpisale s muževima da mu dajete pravo da se prema vama odnosi kao prema štracama, to pravo ni potpis zasigurno niste dali svojim ravnateljima ili šefovima na poslu. Zašto povezujem potonje – pa iz razloga jer je nemali broj poziva i žalbi uz obrazloženje kako im ravnatelj ili nadređeni traži da se makne galerija upravo uvjetuje nastavak radnog ili tko zna kakvog drugog odnosa”, piše u tekstu.

Umjesto uklanjanja galerije, s portala su im poručili da su same odgovorne za svoje postupke.

“1. Drage djevojke, cure, gospođe, žene, majke, ljubavnice – odabir vaših muškaraca samo je vaš,

2. Drage sve, nastavit ću ih tako oslovljavati, vaši nadređeni ne bi smjeli imati nikakav utjecaj na vaš život, posebice na vaše slobodno vrijeme,

3. Drage sve, samo je vaš problem i samo vaše pravo kako provodite svoje slobodno vrijeme,

4. Drage sve, Antena Zadar neće, niti je to ikad radila, a ponajmanje sada, obrisati spomenutu galeriju,

5. I konačno, drage sve, samo je vaš problem kako ćete svojim alfa-mužjacima objasniti gdje ste i s kime provele subotnju večer – to svakako nije problem ni naše redakcije, ni uredništva ni fotografa”, poručili su s portala.

Što je to podiglo takvu prašinu, pogledajte OVDJE.