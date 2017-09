VRUĆA PLESAČICA: Kada vidite kakvo Cara ima tijelo, bit će vam jasno zašto je baš ona nova Miss Amerike

Ljepotica sa završenim prestižnim fakultetom, uz to i državna prvakinja u plesu iz Sjeverne Dakote okrunjena je za Miss Amerike u nedjelju, postavši tako prvom natjecateljicom iz te savezne države koja je pobijedila na gotovo sto godina starom natjecanju.

Cara Mund iz Bismarka u Sjevernoj Dakoti diplomirala je na sveučilištu Brown na Rhode Islandu. Nekoliko ljeta je trenirala sa svjetski poznatom plesnom skupinom Rockettes.

Mund (23) je bila jedna od 51 sudionice koje predstavljaju 50 američkih saveznih država i distrikt Kolumbiju.

Mund je na natjecanju izvela jazz dance uz The Way You Make me Feel Michaela Jacksona. U nizu pitanja i odgovora, Mund je za nedavno povlačenje SAD-a iz pariškoga klimatskog sporazuma rekla da je to “loša odluka”.



“Vjerujete li u klimatske promjene ili ne, morate sudjelovati”, dodala je Cara.

Pobjednica natjecanja dobiva šesteroznamenkastu svotu, plaćaju joj se jednogodišnji troškovi te dobiva plaćenu školarinu tijekom godine dana u visini 50.000 američkih dolara.