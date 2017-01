VODIČ KROZ LIBIDO: Sve što znamo o ‘napaljenosti’ na jednom mjestu

Otkako su znanstvenici shvatili da je seksualnost fluida i da libido potječe iz mozga, a ne iz prepona, sve je teže točno ‘prokazati’ što nas napaljuje. No, iz raznih ‘svježih’ istraživanja, možemo izvući činjenice koje sigurno znamo o libidu.

1. Pornografija ti neće ‘zeznuti’ libido

Vjerojatno ste već čuli da pornografija, navodno, može biti razoran za prave seks situacije i da može uzrokovati erektilne disfunkcije. No, početkom ove godine, par istraživanja dokazala su da nema poveznice između gledanja pornografije i problema s erekcijom. Jedna studija je ponudila i pretpostavku da je libido veći ženama i muškarcima koji gledaju porniće, od onih koji ne gledaju.



2. Biseksualci su seksualni avanturisti, više od gej ili heteroseksualnih muškaraca

Prijašnja su istraživanja tvrdila da muškarci koji se izjašnjavaju kao biseksualci više naginju homoseksualnosti, a to su dokazali studijom u kojoj su biseksualci ‘uspješnije’ reagirali na homoseksualne porniće. No, istraživanje iz 2013. zakopala je taj zastarjeli mit i potvrdila je da su biseksualni muškarci najveći avanturisti. Rezultati su pokazali da bi muškarci bolje reagiraju na bilo koju seksualnu aktivnost koja je ‘zanimljivija’ te su pokazali reakcije na širi spektar seksualnih radnji.

3. Lezbijke vole gledati muške gej porniće

Ako s te trebali dokaz da je ljudska seksualnost nepredvidljiva i fluidna, evo ga. Istraživanje koje su proveli Irski i Kanadski znanstvenici pokazalo je da lezbijke ne vole lezbijske porniće i to većinom zato što su napravljeni isključivo za muškarce. No, mnogim lezbijkama sviđaju se gay muški pornići jer, pokazalo je ranije istraživanje, žene imaju ‘fleksibilniju’ seksualnost od muškaraca. Dok će frajer biti napaljen isključivo od gledanja pornografije seksualnog opredjeljenja kojeg je on, žene će imati pozitivnu reakciju na gotovo bilo koju kombinaciju.

4. Gola tijela ‘pale’ samo u određenim situacijama

Znanstvenica Meredith Chivers svojim je subjektima istraživanja pokazala širok spektar vizualne stimulacije kako bi saznala kakvi ih prizori pale. U jednom istraživanju, koristila je klipove u kojem ljudi vježbaju ili hodaju potpuno goli, a ti filmovi su se pokazali najnepopularniji među ispitanicima.

5. Jedan posto ljudi ne pali se na ništa

U posljednje vrijeme, istraživanje o aseksualnosti je uzelo maha. Prošle godine, znanstvenici su htjeli ustvrditi imaju li aseksualci samo vrlo nizak libido. Ispostavilo se da to nije točno. Naime, aseksualnost je seksualna orijentacija, baš kao sve druge.

6. Zoofilija je najčešća neobična stvar na koju se ljudi pale

Znanstvenik Justin Lehmiller prošle godine je ispitao čitatelje svog popularnog bloga Sex and Psychology o najneobičnijim stvarima koje ih pale. Nakon što je pročitao sve odgovore, uvidio je poveznicu: seksualnu privlačnost prema životinja, a posebno konjima.

7. Kamenice su samo mit

Iako se za mnogo hrane smatra da su afrodizijaci, znanstveni dokazi da to uistinu i jesu. To uključuje i mit o kamenicama koje, navodno, povećavaju libido. Većina ljudi koji se ‘kune’ da kamenice funkcioniraju kao afrodizijak vjerojatno je stvarno doživjela povećanu želju za seksom jer su je i očekivali. Na taj način, bilo koja hrana može biti afrodizijak.

Usporedbe muškog i ženskog libida

Ove usporedbe izvađene su iz šest različitih istraživanja. Stvari koje sigurno znamo su:

1. Ženama je potrebno 12.4 minute da postignu orgazam, a muškarcima 11.07 minuta.

2. I ženama i muškarcima idealno vrijeme predigre je 18 minuta.

3. Žene masturbiraju pet puta mjesečno, a muškarci 12 puta.

4. Bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju, žene pokazuju isti razinu tjelesne uzbuđenosti gledajući erotske filmove s gej, lezbijskim ili heteroseksualnim seksom. Muškarci reagiraju isključivo na seks njihove spolne orijentacije.

5. 20% žena razmišlja o seksu svaki dan, a isto to čini 53% muškaraca.

6. 29% žena i 75% muškaraca uvijek doživi orgazam sa svojim partnerom.

Hot.hr/nymag.com