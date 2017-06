TIJELO KAKVO BI SVATKO POŽELIO: Bivša Miss Universe Hrvatske izgleda jednako dobro kao i prije 17 godina

I love sun and sea … I am a happy woman because I live in Split.💙☉💧 #lovesun #bythesea#sweaty#swimwear #biabrazil #lovemytown #split #croatia #personaltrainer #missuniversecroatia #optikaanda

A post shared by Renata Lovrincevic Buljan (@fitnesslife_by_renata_) on May 31, 2017 at 7:26am PDT