RAZOTKRIVENE DIVLJE ORGIJE ELITE SILICIJSKE DOLINE: ‘Iživljavaju se jer ih nitko nije htio j**ati u srednjoj’

Nova knjiga američke novinarke raskrinkala je razuzdane orgije elite Silicijske doline, krcate drogom i mladim djevojkama.

Emily Chan protekle dvije godine istraživala je i pisala o seks partijima muškaraca koji su se obogatili i proslavili u tehnološkom svijetu. Razuzdane zabave su javna tajna, no malo tko izvan kruga elite Silicijske doline zna što se tamo zaista zbiva, piše Chang u svojoj knjizi “Frajerotopija: Razotrkivanje muškog kluba Silicijske doline” čije je dijelove objavila je za Vanitiy Fair.

Detalje o razvratnim zabavama, kakvih se ne bi postidio ni zloglasni ‘Kralj instagrama’, otkrili su joj 20-ak ljudi koji su ih redovito pohađali, od tehno-magova do djevojaka.

Droga s logom tvrtke

Osnivači uspješnih tvrtki, ulagači i poduzetnici, mežu kojima su neki svjetski poznati, organiziraju divlje tulume koji traju čitave vikende. Pazi se da bude (barem) dvostruko više mladih zanosnih djevojaka nego muškaraca. Tamo je uvijek i neki oblik (čistog) MDMA, a ponekad se organizatori potrude pa su tabletice otisnute s logom tvrtke.



Zabave najčešće počinju s večerom i pićem , a završe u grupnim jacuzzijima koji su zapravo samo predigra za seks. Koji je često također grupni. Pozivi se na takve zabave u pravilu šire od osobe do osobe ili preko Facebooka i Snapchata. Partyji se održavajo posvuda – od vila u elitnim četvrtima San Francisca, dvorcima vinske regije Napa Valley, Malibuja pa sve do jahti kod Ibizi.

Dvostruki kriteriji za poduzetnike

Chang kaže kako mnogi dolaze sa muževima i ženama jer su, izgleda, otvoreni brakovi sve češći među tehnoelitom. Uglavnom, nitko od uzvanika na zabavama ne vidi u njima ništa problematično nego na to gledaju kao stil života.

Nitko žene ne prisiljava na dolazak na zabave niti im se na zabavama događa išta što one ne bi htjele, no na razliku od mladih ljepotica koje se pozivaju samo kao ukras, za žene u tehno industriji te zabave su prilično opasne jer često završe stigmatizirane.

“Ako otiđete na te seks zabave, niti ne pomišljajte pokretati tvrtku ili tražiti da netko ulaže u vas. Ta vam se vrata zatvaraju. Ali ako ne odete, ostajete isključeni” jedna ženska poduzetnica je rekla Chang, prenosi Daily Mail.

“Jako je teško uspostaviti bliske odnose s muškim investitorima, a ako uspijete, onda ih počnete privlačiti. Misle da ste dio njihove klike… a u San Franciscu to znači da vas zovu na neki oblik orgija. Od toga ovdje nisam mogla pobjeći”, tvrdi druga.

Iživljavaju se jer ih nitko nije htio j**ati u srednjoj

Kada su u pitanju ljepotice koje dolaze na orgije zabave radi, neki muškarci is Silicijske doline misle kako ih one iskorištavaju, odnosno samo žele izmusti njihov novac, ističući kao su odjednom postali privlačni nakon što su se obogatili, bez obzira na to koliko su neprivlačni ili nešarmantni.

No djevojke tvrde da su zapravo muškarci ti koji su opsjednuti novcem, a osim na zabavama to se najbolje vidi na spojevima. Jedna žena tako kaže kako ih izvode na skupocjene spojeve i potom nogiraju prije nego što bi veza mogla postati ozbiljna.

“Kažu ‘nadoknađujem, izgubio sam nevinost kad sam imao 25’, a onda im kažem ‘pa, sad imaš 33, jesi nadoknadio već jednom’. U bilo kojem drugom kontekstu ti spojevi bi bili romantični, no ovako su nabrijani jer ih nitko nije htio j**ati u srednjoj. Stvarno mislim da žele ponovo proživjeti mladost jer ih tada nitko nije htio ševiti” zaključuje.