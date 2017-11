OVAKO SE SEKSI SARAH PRIPREMA ZA POLUFINALE SUPERTALENTA: Fanovi se žale na srčane probleme, smatrajte se upozorenima

Nakon što je svojim nastupom na audiciji Supertalenta podigla prašinu, sada već svjetski poznata twerkerica marljivo radi na svojoj točki za polufinale.

Mlada Vukovarka Sarah Seifert (18) dobrano je stala na žulj najstrožoj članici žirija Supertalenta Martini Tomčić, koja je njezino mrdanje guzom na televiziji popljuvala riječima da je to poziv na parenje.

Sarah Martinu nipošto ne želi razočarati ni sutra u polufinalu pa vrlo predano radi na treningu svoje loptaste stražnjice kako bi pokazala još više kada dođe trenutak za to – a to će onda biti samo za one s najjačim srcem.

Ne kažemo to bezveze jer su neki od njezinih pratitelja na Instagramu već pri pogledu na pripreme seksi twerkerice osjetili stanovite poteškoće, a to su joj i dali do znanja: “Sve me nešto tišće oko srca”, “a sto bi joj ,,,počinio,,,???”

Saru je njezina stražnjica plasirala i izvan granica Lijepe naše kada su se o njoj raspisali svjetski mediji. Gostovala je i u glazbenom spotu. Kako stvari stoje, ovo je tek početak svega onoga što možemo očekivati od mlade Vukovarke. Zasad jedva čekamo polufinale Supertalenta!