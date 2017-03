OPREZ! UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ: Porno zvijezda počela truliti nakon tretmana za samotamnjenje

Gemma je objavljivanjem jezivih fotografija željela upozoriti pratitelje na opasnosti tretmana iz kućne radinosti.

Bivša porno-zvijezda Gemma Massey je na Facebooku objavila šokantne fotografije rana na nozi koje su joj uzrokovale ‘kućne’ injekcije za tamnjenje kože.

“Prije četiri sam mjeseca započela novi ciklus tretmana injekcijama za tamnjenje kože. Radim to godinama i nikad nisam imala problema. Ubrizgala sam tri injekcije po 0,1 mililitra, jednu u desnu nogu i po jednu u svaki guz. No, ovoga me puta tretman jako bolio i stvorile su mi se tvrde crvene kvržice. Mislila sam da sam pogodila mišić i da će proći”, napisala je Massey.



No, kako je vrijeme prolazilo, stanje se pogoršavalo umjesto poboljšavalo i otvorile su joj se rane. Potražila je liječničku pomoć, a doktor joj je objasnio da su zbog infekcije nastali gnojni čirevi. Dobila je kremu kojom je trebala tretirati rane, no stanje joj se pogoršalo pa je ponovno završila u bolnici gdje je hitno operirana.

“Ostala sam s velikim ožiljcima koji će me zauvijek obilježiti”, napisala je Gemma te dodala kako je podijelila svoju priču s fanovima kako bi ih upozorila na opasnosti takvih tretmana.

“Ja sam to naučila na teži način”, zaključila je bivša pornerica.