‘MOJE TIJELO MOJ JE PONOS’: Lucija objavila fotku samo u donjem rublju i pokazala svoju raskoš

[SRETAN PRVI DAN ZIME] Slikanje u donjem vesu. Ocito je to kod nas neka velika 'tabu tema'? Ok…kuzim…a niie isto kada se slikas u badicu? Ono, idem na bazen tijekom zime! Lol! 🏊🏻‍♀️Ako malo bolje pogledate, svi modeli/Plus Size modeli su slikani vecinom u donjem vesu osim ako se radi o kampanjama i sl….kakav sam ja onda model?! 🙈😂 Wee! Moje tijelo sam JA. Moje tijelo je pretrpjelo svasta. Moje tijelo me drzi. Moje tijelo je moj ponos.✨ Osjecaj se dobro u svom tijelu, ako si 'plus size' ne moras se rastati sa zivotom i ne moras nositi gluposti, skrivati se a doma potajno promatrati u ogledalu i mastati. Mrziti sebe zbog svega sto niste umjesto voljeti sebe sto Vam je pruzen zivot – zivot koji se zivi jednom! 💪Ja sam ocito Djed Mraz dobrog osjecaja i body aktivist… 40.000 ljudi, HVALA VAM❤️ #modeling #love #style #girl #zagreb #croatia #lucijalugomer #modelo #beautiful #beautycomesfromwithin #instastyle #styling #fashionable #curvy #curves #photoshooting #makeup #ashleygraham #xl #face #modellife #curvymodel #fashionblogger #fullfigured #plussizemodel #photoshoot #newface #balkan #celebratemysize

A photo posted by LUCIJA LUGOMER (@lusiluerplussizemodel) on Dec 21, 2016 at 1:25am PST